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端午連假後　指揮中心：中南部疫情未來一周逐漸接近高峰

▲行政院長蘇貞昌今（6）日召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今（6）日召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-06 13:49:072022-06-06 13:50:31

行政院長蘇貞昌今（6）日召開擴大防疫會議。 指揮中心指出，雙北、桃園及基隆市等北部縣市新增病例數下降，中南部縣市病例增加，未來一周可能逐漸接近高峰，端午連假是否對國內疫情造成影響，仍尚待觀察。

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蘇貞昌說，目前國內疫情尚在高原期，依指揮中心說明，雖北部地區感染人數雖有趨緩，但南部地區卻略有上升趨勢，請指揮中心妥適盤整南部地區的醫療量能，特別是專責病床及負壓病房的數量，以及依投藥情形適當調度口服抗病毒藥物的配賦及存放，以備不時之需。

指揮中心表示，已發文要求各縣市衛生局務必落實500床以上醫院開設20%專責病房、其他200床以上醫院開設10%專責病房，其中南區共增加215床專責病房；針對兒童開設綠色通道醫療院所共計118家，目前兒童專責病房以及兒童專責ICU佔床率約為6成左右。

指揮中心說， Paxlovid口服抗病毒藥物配賦及存放點共計2444處，Molnupiravir口服抗病毒藥物配賦點共 311 處。6月1日起，開放衛生局可視需要調撥藥品至轄區住宿型長照機構、主責醫療機構或衛生所存放Molnupiravir口服抗病毒藥物。

至於快篩試劑部分，指揮中心表示，家用快篩實名制第一輪累計販售996萬5689份共4982萬8445劑，實名制第二輪自今日開始實施，零售通路共計販售408萬6168劑，庫存量尚有69萬餘劑。

指揮中心表示，針對經濟弱勢及部分有群聚風險等族群免費發送快篩試劑，包括低收入戶及中低收入戶每人5劑、照護型機構每人3劑、遊民及列冊關懷的獨居老人每人5劑，總計約有81萬人受惠，已陸續配送至各縣市社會局與機構。

指揮中心說，110學年度在學的高中、國中、小學及五專前3年的學生，將自今日起，於學校每人免費發放4劑快篩試劑。2015年9月2日以後出生的學齡前兒童，家長也可持孩童健保卡，至各實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑。

蘇貞昌說，台灣已逐漸邁入兼顧經濟及正常生活的防疫模式，上周適逢端午連假，難免會有大型群聚及移動情形，請指揮中心持續觀察疫情變化並隨時因應。目前也有許多孩童尚未施打疫苗，請指揮中心與教育部及地方政府積極合作，協調學校加速進行學童疫苗施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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