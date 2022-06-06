槍身更輕、射得更準！專家分析T108狙擊步槍改良處
總統蔡英文日前赴海軍陸戰隊六六旅，慰勉官兵辛勞。除了瞭解在俄烏戰爭中大放異彩的標槍反裝甲飛彈、刺針防空飛彈性能外，蔡英文也對首次亮相的T108輕型狙擊槍伸出大拇指比「讚」。軍事專家指出，T108輕型狙擊槍雖然與T93K1輕型狙擊槍相似，但是仍有部分改良處提升槍枝性能。
陸戰隊指出，7.62公厘T108輕型狙擊槍為軍備局205廠生產，由T93狙擊槍研改製造而成，透過槍枝模組系統化，有效減低重量，增加射距與準度。
《全球防衛雜誌》資深編輯宋玉寧表示，國軍過去較不重視狙擊槍這塊領域，直到美軍配備M24狙擊槍之後，205廠參考M24發展出T93與T93K1狙擊槍，既然陸戰隊有展示T108狙擊槍表示205廠已經生產，交付陸戰隊接裝。
宋玉寧指出，T93與T93K1狙擊槍最大差異由彈匣給彈，T93是射擊時拉一發打一發（單發栓動式），改良型T93K1還可以加裝消音器。T108的消音器沿用T93K1，T108護木加裝戰術滑軌，握把也有所修改，T108改成可調整槍托，可依射手的身材調整，T93則是固定式槍托。
軍方指出，T108採用7.62公厘子彈，全長119公分、重量6.39公斤，有效射程1,000公尺，射擊初速792公尺／秒，射擊TC94狙擊彈精度為1 MOA。