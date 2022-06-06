中市溫暖助防疫　快篩劑挺外送員

台中市政府勞工局今 (6) 起在山、海、屯、市區 4 處就業服務站台及相關工會，針對台中市外送員每人發送 2 劑快篩，共準備 6 萬 2000 劑，率六都之先關懷外送員健康，市長盧秀燕今 (6) 早視察就服台發送作業，並親自發送快篩試劑給外送員。盧秀燕表示，受新冠肺炎疫情影響，許多市民日常須依賴外送服務，市府去年發送外送員每人口罩 1 盒，現在也發送每人 2 劑快篩，預計 3 萬 1000 位外送員受惠。

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盧秀燕指出，近年外送產業興起，加上疫情影響，外送平台產業更加蓬勃發展，市府為守護外送員健康，去年在口罩荒時率先發送外送員每人口罩 1 盒，現在又即時發送外送員快篩每人 2 劑。

勞工局長張大春指出，盧市長於端午連假前公布七大類防疫第一線人員第 4 波發放快篩計畫，包括「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」，比如社工、身障社區服務工作人員、各級學校教職員、警義消民防、計程車和公車司機、市場攤商、大樓管理員、保全、外送服務人員等近 37 萬人受惠，將發出近 75 萬劑。

張大春說，外送服務人員列為民生服務類，今日起由各公 ( 工 ) 私協會相關平台與系統啟動發放作業，市府共準備快篩 6 萬 2000 劑，在 4 處台中市就業服務處所屬就業服務站台，包括豐原就業服務站、沙鹿就業服務站、大里就業服務台、市府就業服務台，以及外送相關工會發放，預計有 3 萬 1000 位外送員受惠。