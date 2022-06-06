NBA／綠軍的防守鐵壁被他們自己處理球的粗糙所瓦解

波士頓塞爾提克今(6)日在舊金山大通中心以88:107輸給金州勇士，系列賽被扳成1:1平手。此役他們外線狀態依舊很好，半場防守也多次擋下對手，然而在發生多達19次失誤，讓勇士能藉由攻防轉換來帶動進攻，成為他們最終輸掉比賽的主因。

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塞爾提克在 2021-22 賽季例行賽賽的防守效率領先全NBA，僅有104.5分；而到了季後賽，他們表現的更出色了，將對手每100回合的得分壓制到比例行賽更低6.5分的程度。

這支球隊沒有明顯的防守端弱點，他們禁區有Robert Williams和Al Horford能保證高度和護框；鋒線上Jayson Tatum、Jaylen Brown、Grant Williams身材厚實，運動能力好；後場的Marcus Smart和Derrick White沒有太多人能夠挑戰。他們可以應付任何進攻模式。

波士頓在半場防守上的表現是史詩級的，在今年季後賽他們每百回合100只讓對手在半場進攻得到87.5分，這比聯盟例行賽由活塞和雷霆所保持的每100回合88.6分紀錄，還要更低。

然而他們防守的唯一弱點在於進攻端時的處理球——也就是失誤的控制上。塞爾提克在東區決賽輸給熱火的3場比賽中，場均失誤18.7次；而在他們獲勝的4場比賽中場均僅11.5次。如何避免失誤來讓對手藉由攻防轉換得分，是他們防守端最重要的重點。

在總冠軍賽首戰，他們做得很不錯。G1塞爾提克發生13次失誤，讓勇士得到10分；勇士出現14次失誤，讓塞爾提克得到21分。然而此役塞爾提克卻沒能延續上一場的表現，他們發生了19次失誤，讓勇士得到33 分；勇士僅發生12次失誤，讓對手得到15分。

這一點塞爾提克主帥Ime Udoka看得很透徹，「Draymond Green只是一個球員，他一次只能防守一個人。但我們上半場出現了11次失誤，丟掉18分，他們完成了9次抄截，我們把空間打得太狹小了。所以這不只是Green的問題——當然，他站出來努力為比賽定調——但我覺得我們在保護球上不夠堅決。對球隊來說，出現19次失誤丟掉33分，這是我們季後賽一直以來遇到的問題。當它發生了，我們麻煩就大了。」