COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

觀光、蘋概股強攻！台股震盪收漲53點、重返16600點

▲在蘋概股撐盤、觀光股急漲及晶圓雙雄穩盤下，台股今（6）日震盪翻紅，終場漲53.39點，收在16605.96點。（圖／NOWnews資料照片）
▲在蘋概股撐盤、觀光股急漲及晶圓雙雄穩盤下，台股今（6）日震盪翻紅，終場漲53.39點，收在16605.96點。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-06 14:36:202022-06-06 14:51:26

美股上週五賣壓沉重，4大指數全面收低，台股今（6）日在蘋概股撐盤、觀光股急漲以及晶圓雙雄穩盤下，開紅震盪後收紅，終場上漲53.39點，收在16605.96點，漲幅0.32%，成交金額新台幣2102.8億元，其中大立光漲逾8%，股價收在1810元，鴻海漲1.32%，台積電則維持平盤，收在540元，而觀光類股的六福及新天地更強勢收漲停。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股上周五4大指數收黑，道瓊工業指數終場下跌348.58點，收在32,899.70點；標普500指數下跌68.28點，收在4,108.54點；那斯達克指數下跌304.16點，收在12,012.73點；費城半導體指數下跌95.4點，收在3,062.587點。

台股今日早盤開高，以16570.89點、上漲18.32點開出，最高來到16654.12點，站回5日線之上，蘋概股整體漲勢強，觀光股復甦發威，助攻台股攻回16600點大關，終場加權指數上漲53.39點，收在16605.96點，漲幅漲幅0.32%，成交值新台幣2102.8億元。

在個股表現上，大立光公布5月營收31.48億元，略較上月成長0.63％，出現止跌回穩跡象，加上受惠於即將登場的WWDC蘋果開發者大會，帶動今日股價以跳高開出，早盤一度漲幅近9%，表現優於大盤，終場上漲8.38%，成功躍過季線；另PA大廠穩懋同樣攻上季線，與玉晶光大漲逾4～6％。

權值股台積電終場維持平盤，尾盤收在540元；聯發科早盤開低在896元，盤中由黑翻紅，終場上漲0.77%；鴻海上漲1.32%；聯電收盤漲逾2%、瑞昱也有1.59%的漲幅。此外，生醫族群再添新兵，北極星藥業-KY今以每股82元上市，蜜月行情甜滋滋，早盤飆漲17%，逼近百元大關，終場漲逾16％。

值得一提的是，美國制裁新疆產品發酵，台股太陽能概念股受惠題材面激勵，達能持續連六紅攻勢，續揚6.67%，今日最高攻上15.45元，茂迪、元晶皆上漲逾2%。

至於傳產股方面，搭邊鬆綁題材，觀光股整體勁揚，六福、新天地、五福、老爺知、富野等盤中亮燈漲停，易飛網上漲9.85%，上市股雄獅小漲近1.5%；併購題材新光金、台新金同步上漲慶賀，新光金終盤上漲7.86% ，台新金上漲逾2％，兩者皆為今日最亮眼的金融股。

升息加疫情！民眾景氣、股市樂觀度降、賣房意願半年新低

超市營收連19年正成長　經濟部：今年估逾2500億

各國地緣政治相互影響　台經院：全球經濟成長動能減弱

台歐盟經貿對話　層級提升聚焦半導體、離岸風電

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.33%21.67%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀