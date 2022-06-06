觀光、蘋概股強攻！台股震盪收漲53點、重返16600點

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台股今日早盤開高，以16570.89點、上漲18.32點開出，最高來到16654.12點，站回5日線之上，蘋概股整體漲勢強，觀光股復甦發威，助攻台股攻回16600點大關，終場加權指數上漲53.39點，收在16605.96點，漲幅漲幅0.32%，成交值新台幣2102.8億元。
在個股表現上，大立光公布5月營收31.48億元，略較上月成長0.63％，出現止跌回穩跡象，加上受惠於即將登場的WWDC蘋果開發者大會，帶動今日股價以跳高開出，早盤一度漲幅近9%，表現優於大盤，終場上漲8.38%，成功躍過季線；另PA大廠穩懋同樣攻上季線，與玉晶光大漲逾4～6％。
權值股台積電終場維持平盤，尾盤收在540元；聯發科早盤開低在896元，盤中由黑翻紅，終場上漲0.77%；鴻海上漲1.32%；聯電收盤漲逾2%、瑞昱也有1.59%的漲幅。此外，生醫族群再添新兵，北極星藥業-KY今以每股82元上市，蜜月行情甜滋滋，早盤飆漲17%，逼近百元大關，終場漲逾16％。
值得一提的是，美國制裁新疆產品發酵，台股太陽能概念股受惠題材面激勵，達能持續連六紅攻勢，續揚6.67%，今日最高攻上15.45元，茂迪、元晶皆上漲逾2%。
至於傳產股方面，搭邊鬆綁題材，觀光股整體勁揚，六福、新天地、五福、老爺知、富野等盤中亮燈漲停，易飛網上漲9.85%，上市股雄獅小漲近1.5%；併購題材新光金、台新金同步上漲慶賀，新光金終盤上漲7.86% ，台新金上漲逾2％，兩者皆為今日最亮眼的金融股。