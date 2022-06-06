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有眼無珠！10萬元鐘乳石當賊破石頭　竊盜罪送辦

▲竊賊連一顆價值10萬元的鐘乳石也偷走。（圖／翻攝畫面）
▲竊賊連一顆價值10萬元的鐘乳石也偷走。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-06 14:13:13

放在家門口的造景竟被當成廢棄物！高雄有屋主發現竊賊一而再、再而三搬走門口造景，最後連一顆價值10萬元的鐘乳石也偷走，氣得報警逮人，男子在6月1日下午主動將原木條載到派出所，員警追問鐘乳石下落時，男子卻回「那不就是一塊破石頭而已」，男子喊冤「不知道這些東西的價值，以為人家不要的」，警方訊後仍依法送辦。

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鼓山分局鼓山派出所接獲被害屋主報案後，所長高軒稑立即指派專人偵辦。調查發現竊嫌獨自一人分別在5月26日、29日分3次將原木條、木質方桌及鐘乳石竊走，以共享電動車載到三民區囤放，伺機待價而沽。31日晚間竊嫌在前往電動車服務站儲值時，被循線到場調查的員警發現眼前的男子就是竊嫌，涉案的54歲林姓男子百口莫辯，摸黑帶著員警前往取出木質方桌，但是原木條及鐘乳石則以忘記丟在哪裡帶過。

▲警方將偷來的物品以共享電動車載到三民區囤放。（圖／翻攝畫面）
▲警方將偷來的物品以共享電動車載到三民區囤放。（圖／翻攝畫面）
擔任環保回收工作的林男在6月1日下午主動將原木條載到派出所，員警追問鐘乳石下落時，男子卻回「那不就是一塊破石頭而已」，員警告知鐘乳石藝品身價不凡，苦勸男子要儘快返還才有機會獲的原諒。直到6月5日下午，林男果真載著重約30公斤、60公分高的鐘乳石現身，喊冤「不知道這些東西的價值，以為人家不要的」，警方隨後通知失主前來領回，並將林男依竊盜罪嫌送辦。

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