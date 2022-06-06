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深圳貴婦爭車位！怒嗆「我家50台賓利」　國企老公被害慘

▲日前在廣東省深圳市，就出現有位貴婦，因不滿自己的停車位遭社區鄰居占用長達1個月，雙方爆發衝突。（圖／翻攝微博）
▲日前在廣東省深圳市，就出現有位貴婦，因不滿自己的停車位遭社區鄰居占用長達1個月，雙方爆發衝突。（圖／翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 14:37:482022-06-06 14:53:46

搶佔停車位的事件在各地層出不窮，日前在廣東省深圳市，就出現有位貴婦，因不滿自己的停車位遭社區鄰居占用長達1個月，雙方爆發衝突，貴婦還怒嗆「我家50台賓利」，結果卻害慘了在國企上班的老公。

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日前微博流傳一段影片，一位身穿藍色洋裝的貴婦，因不滿自家車位遭男鄰居的勞斯萊斯停放近一個月，決定找對方理論，沒想到過不久後，雙方情緒開始失控，貴婦開始動手打了男鄰居，後者則在警察前方假摔，扮演著受害者。

▲深圳市國資委也對「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」高度重視，已經在核實情況。（圖／翻攝微博）
▲深圳市國資委也對「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」高度重視，已經在核實情況。（圖／翻攝微博）
發生本起車位糾紛的起因，在於該社區分為公寓及住宅區，原本是採用公共車位形式，後續開發商又改變承諾，買公寓區將贈送車位使用權，但部分贈送車位卻位於住宅區的停車位，因此社區一直不斷出現相關糾紛。

而貴婦的確擁有該車位的所有權，但她多次在影片中開口嗆聲「把我的賓利開過來，都堵上它，堵在這，我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用」；此番炫富言論曝光，卻讓網路風向開始逆轉，更意外延燒到這位貴婦的丈夫，也開始有謠傳女子的丈夫就是深圳振興集團黨委委員張曉中，但張曉中本人則出面否認，目前深圳市國資委也對「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」高度重視，並表示已經在核實情況。（編輯：潘毅）


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