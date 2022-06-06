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確診死亡24小時火化？鄭運鵬：業者、地方比中央嚴格

▲針對確診死亡24小時火化爭議，立委鄭運鵬拿公文指出，是業者、地方比中央嚴格。（圖／翻攝自民進黨團直播）
▲針對確診死亡24小時火化爭議，立委鄭運鵬拿公文指出，是業者、地方比中央嚴格。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-06 14:26:242022-06-06 15:03:28

近來因為確診死亡是否24小時火化引發爭議。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（6）日也拿公文指出，僅寫以儘速火化為原則，若宗教等因素不得火化，可以報請地方主管機關核准，因此是業者、地方比中央嚴格，有這誤會他幫指揮中心說明。

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鄭運鵬說，這2年多以來，因為地方政府、殯儀相關業者與場所，做很好衛生管控，會讓很多人、行政官員以為是24小時一定要火化。不過2020年1月15日的公文，把嚴重特殊傳性肺炎列入第五類傳染病，並未寫何時要火化。

鄭運鵬表示，2021年年7月9日的公文，在制定相關公告，傳染病個案屍體處理，可採取火化或報請地方主管機關核准後可深埋，地方政府與殯葬服務可以該處置原則；針對感染嚴重特殊性肺炎死亡個案遺體，以儘速火化為原則。

鄭運鵬指出，伊波拉病毒感染的屍體處置，就是24小時入殮與火化，但嚴重特殊傳染性肺炎是24小時內通報，沒有24小時火化規定，不過傳染的風險非常高，要兩層密封袋，也不能打開。

至於實務上操作，鄭運鵬說，副指揮官陳宗彥去年回答，地方殯葬管理機關實務上都24小時內火化。他表示規範沒有，但實務上這樣運作，才造成大家認為這樣習慣，如果因為誤解造成儀式、道別的遺憾，他也覺得不捨。

另外國民黨立法院黨團今召開記者會，指去年死亡人數比平均多1萬多人，是確診死亡黑數。鄭運鵬表示，如果死亡這麼多，回推染疫會多好幾倍，占比最高是新北，可以去問問新北、台中有沒有隱藏黑數，相信地方政府沒有掩飾。

鄭運鵬認為，去年上半年旱災嚴重，用水出問題、衛生也會出問題，也表示氣候不穩定。再加上去年有三級警戒醫院降載，慢性病患者可能醫療上跟以前習慣不一樣，可能慢性病、高齡患者造成死亡人數多，但不會疫情蓋牌來美化數據。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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