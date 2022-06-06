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陳時中稱只說遺體「儘速」火化　國民黨：那請你盡速下台

▲國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、張斯綱、黃子哲今日上午召開「染疫遺體火化時程說不清，請陳時中「盡快」下台」記者會。（圖／文傳會提供）
▲國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、張斯綱、黃子哲今日上午召開「染疫遺體火化時程說不清，請陳時中「盡快」下台」記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-06-06 14:33:462022-06-06 14:44:48

全台新冠染疫死亡案例累積超過2800人，疫情指揮中心指揮官陳時中日前卻稱「過去從沒要求確診死者需在24小時內火化。」引發輿論嘩然、地方市府及死者家屬深感錯愕。國民黨今（6）日批判，指揮中心說法模糊，造成染疫往生者後事處理問題及來不及送行的家屬終生遺憾，指揮中心指揮官陳時中事後卻稱只說「儘速」，從未規定24小時內，各界無從遵循，呼籲他「儘速下台」。

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國民黨今日召開記者會，質疑地方市府及殯葬業者遵從衛福部說法，過去2年多確診遺體24小時內火化的作法實施，如今陳時中才說「從沒要求」，如何對得起全台將近三千位染疫亡故者及家屬？對於如此卸責的政府官員，國民黨嚴正要求陳時中「盡速」下台負責。

針對陳時中一再強調是以「盡速」火化為原則，從沒要求確診死者需在24小時內火化，國民黨強調，陳時中說法模糊不清；衛福部在109年就已經公告將新冠肺炎歸第五類傳染病，對於大體處置須在24小時內火化，中央疫情指揮中心也在109年2月23日發函給中華民國醫師公會聯合會，要求必須依照《傳染病防治法》第50條規定，「遺體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化」。

國民黨指出，陳時中應該說清楚先前的公告是否還算數？如果不是陳時中驚天一說，相信全臺灣多數人都認為染疫亡故規定要在24小時內火化，甚至有地方首長也坦言昨天才知道不用，顯見陳時中的說法有多離譜。

國民黨表示，國人長期配合政府頒佈的各項防疫措施，染疫往生大體在24小時內火化的作法，讓許多家屬為受難者送終的機會都沒有，無從見親人最後一面，留下終生遺憾與傷痛。陳時中輕描淡寫的說「過去從沒要求」，完全就是卸責說法，難道意思是指殯葬業者自做主張？

對此，國民黨提出三點要求：一、 因疫情指揮中心規定不清造成往生者家屬莫大的傷痛，陳時中責無旁貸，應盡速道歉下台。二、 衛福部應盡快、明確說明染疫往生者的大體處理時間，讓家屬、殯葬業者有所遵循。三、 政府應輔導殯葬業者找出適當作法，避免家屬見不到親人最後一面的遺憾。

▲國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、張斯綱、黃子哲今日上午召開「染疫遺體火化時程說不清，請陳時中「盡快」下台」記者會。（圖／文傳會提供）
▲國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、張斯綱、黃子哲今日上午召開「染疫遺體火化時程說不清，請陳時中「盡快」下台」記者會。（圖／文傳會提供）

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