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中職／龍象大戰第二彈！丟碼表大賽登場

▲龍象大戰第二彈。（圖/兄弟提供）
▲龍象大戰第二彈。（圖/兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-06-06 14:49:42

6/11-6/12臺中洲際經典「龍象大戰」PK開戰！龍象兩隊穿上復古球衣，龍象間的火花與激情，最原汁原味最熱血的傳統應援上演！主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團。場外活動將設置「昧爽　丟啦！」丟碼表測速挑戰賽，邀請象迷龍迷戰起來，6/12(日)測出速度最快者將可站上洲際球場投手丘進行開球，總決賽將由最專業的中信兄弟球探公平公正公開為比賽進行測速！6/11(六)則由最狂開球來賓－

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6/11-6/12臺中洲際經典「龍象大戰」PK開戰！龍象兩隊穿上復古球衣，龍象間的火花與激情，最原汁原味最熱血的傳統應援上演！主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團。場外活動將設置「昧爽　丟啦！」丟碼表測速挑戰賽，邀請象迷龍迷戰起來，6/12(日)測出速度最快者將可站上洲際球場投手丘進行開球，總決賽將由最專業的中信兄弟球探公平公正公開為比賽進行測速！6/11(六)則由最狂開球來賓－蔡明里團長，為2022年龍象大戰主題日開球，為紅黃兩軍精彩賽事揭開序幕！

賭上龍象兩隊的面子，主題日兩日場內場外各八個回合的比賽勝負，敗隊的應援團長將到對方主場擔任一日志工，號召象迷、龍迷一起火力全開大PK！龍象PK大戰第一回合，來場劍拔弩張的壘球賽，兩隊應援團長－小白、勛雞領軍擔任總教練，還有的Passion Sisters、Dragon Beauties女孩擔任隊經理幫你加油打氣！2022中信兄弟Fans Club季票會員於6/6(一)12:00中信兄弟官方網站優先報名（繳費完成才算報名成功）。想看大昌、小螞蟻拔襪決鬥嗎？想看PS女孩與小龍女鬥雞大戰嗎？想看小翔跟威弟比劃嗎？第二到第六回合將在洲際二樓平台場外舞台活動進行熱鬥！第七回合將在五局中場舉行「叫支援啦！兄弟龍總來！」，象迷龍迷將來一場緊張刺激的支援前線大戰！最刺激的龍象大戰，第八回合從場外戰回場內，主題日究竟是中信兄弟還是味全龍能夠拿下勝利呢？

叭～叭～叭叭叭！是在狂什麼？當然是狂按喇叭～「835號喇叭組」龍象大戰正式成軍，主題日內野入場就能獲得傳統應援標配「835號喇叭」，一起配合節奏按喇叭。旗海應援召集令！戰鼓聲響起，叫陣道具不能輸！場上球員拚球技，場下球迷拚士氣！號召廣大象迷、龍迷在「龍象大戰」帶著旗幟進場，重回90年代旗海飄揚的感動。無法進場的球迷朋友也可以感受龍象大戰氛圍，主題日兩日轉播將復刻早期收看職棒球賽時的「懷舊復古鏡面字卡」，讓球迷們回憶守在電視機前欣賞職棒開打的當年！6/11-6/12，2022年龍象大戰，洲際棒球場，等你來戰！

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