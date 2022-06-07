小優「控制狂前任」管太多　奪命連環摳又怒飆髒話

節目《同學來了》本集播出「交往台灣男友現在正流行，他們的『這些好』只有外國女生懂？」安心亞分享台灣男生曾被日本女星評選為最想交往的對象，但已婚的楊皓如卻有不同看法，認為日本這種調查都只做一半，婚前婚後差異最大的也是台灣男生：「像我也會跟我老公說，你以前都會接送，現在都不接送，我老公竟然說我以前是開玩笑的！」
節目向各國男生提問是否都願意接送女友，身為日本代表的風田很不理解為什麼要把女生當成小孩：「日本治安這麼好，台灣也是，那為什麼還要接送？」風田還說日本男生不願接送女生的最大原因就是：「男生載到女生家，女生會害怕他是不是硬要進來。」不過趙正平認為最大原因應該是日本男生的「大男人主義」，而風田則覺得此觀念太老舊：「你講的是昭和時代，現在越來越開放了。」不過趙正平仍堅持自己的看法：「那個傳統的習性有了，很容易物化女性，這就是淺移默化傳下來的。」不料此話一出，風田立馬反擊：「那你幹嘛離婚？」
但台灣男生是不是真的沒缺點，小優則認為台灣男生有點「管太多」，接著透露前男友的荒謬行徑：「我也覺得我長得應該算安全，可是我有一個男友很可怕，有一次我從餐酒館坐小黃回家，但我一回家在卸妝，就沒有馬上跟他講到家了，結果他打了30幾通，一接起來劈頭髒話，他說我查餐酒館到妳家才20分鐘，為什麼50分鐘不接電話？」但這經歷卻讓阿Ken放錯重點：「妳是化了什麼特殊妝，他要打30幾通電話？妳是演《魔戒》還是什麼？妳是不是咕嚕本人？」