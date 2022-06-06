槍械迷看過來！外型炫酷　國軍曾研發這些先進步槍

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在軍備局研發編號中，X代表研發中槍械，數字代表研發年份。XT97是針對步兵、空降部隊、陸戰隊、砲兵及裝步車載人員所開發之新式多功能步槍，在設計上參考比利時FN SCAR突擊步槍，同時加上來自HK MP5衝鋒槍的模組化設計理念而成。全槍採模組化設計，裝拆便捷，有效簡化維修作業，提昇槍枝妥善率；具備5.56公厘與9公厘口徑槍管快速更換功能、前置左右拉柄及可調式摺疊槍托，以因應操作及戰場需求；且備有多用途戰術滑軌及可摺式照門與準星，可迅速與各式光學瞄準具結合，執行日、夜間作戰任務，操作彈性大，適合城鎮、叢林等作戰環境使用。
外型科幻的XT97雖然並未量產，但部分設計仍獲得後續研發槍械採用，XT97將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰接敵格鬥時使用，國安局特勤中心採購的T91S步槍就使用鬥型防火帽。
XT98 狙擊步槍
在美國提供M14步槍製造機具生產下，國軍曾生產20多萬把57式步槍，在1970年代末期T65步槍陸續交付部隊後，57式步槍雖然退出第一線，但是並未全面除役，而是與美軍一樣將其改造為7.62公厘狙擊步槍。XT98沿用M14自動步槍的槍機結構，並加以改造，全重7公斤，可使用10發或20發彈匣，有效射程800公尺，100公尺內射擊精度2 MOA ，適合用於初級狙擊手培訓及副射手使用。
XT105多用途特種突擊步槍
XT105多功能特種突擊步槍全長850公厘，射擊方式包括單發、半自動與全自動射擊，子彈射出後彈殼向右前方拋出，能夠避免燙傷射擊人員。XT105可依狀況選擇三型槍管，可用於接戰距離近、應變時間短、戰鬥壓力高及多目標密集交火的城鎮、反恐與特攻戰鬥中；XT105步槍還具備多重雙側操控機構及可調式槍托，能協助克服地形、地物障礙，發揮射擊精度、準度及速度，以達作戰目標。
205廠指出，XT105步槍可依客戶使用需求，配合塗裝迷彩或其他樣式，軍備局205廠曾生產一把金色樣槍，但廠方表示金色是紀念用，不會再生產。
陸軍規劃自2024年起推動國軍新型步槍軍事投資建案，陸續汰換國軍現役T91戰鬥步槍與後備部隊的65K2步槍，新型步槍並將搭配「內紅點」及「先進戰鬥光學」等兩款瞄準鏡。雖然新步槍預計明年才會亮相，但依據過往經驗，新槍會採用過往研發槍械所累積的技術，因此上述研發過的槍械可做為發展參考標的。