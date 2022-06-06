COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中捷藍線大肚山發展　議員：應納入捷運社宅

▲議員張家銨建議市府應納入「捷運藍線社會住宅」規畫(圖／柳榮俊攝2022.6.6)
▲議員張家銨建議市府應納入「捷運藍線社會住宅」規畫(圖／柳榮俊攝2022.6.6)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-06 15:11:46

台中捷運帶動沿線區域發展，中捷藍線沿線大肚山東海別墅、遊園路，居住人口密集，但長期沒有都市計畫。今(6)日市議員張家銨質詢指出，「新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案」從去年6月啟動，但至今仍未有初步結果，她建議市府應納入「捷運藍線社會住宅」規畫。市長盧秀燕表示，沿捷運附近蓋社宅是一個好辦法，相關局處會再評估大肚山興建社宅的可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張家銨表示，大肚山上的都市計畫正在進行中，又有規劃捷運藍線的通過，正是盧市長可以兌現「捷運社宅」構想的好地方，來推動「大眾運輸導向型發展（TOD）」的概念。


張家銨要求，市府立即啟動「捷運藍線社會住宅」並納入規劃，以捷運藍線坪頂站作為示範基地，興建捷運共構社宅，才是真正在為年輕人的居住問題所著想。


市長盧秀燕表示，沿捷運附近蓋社宅是一個好辦法，相關局處會再評估大肚山興建社宅的可能。


都發局長黃文彬也說，查新庄仔蔗部地區新訂都市計畫目前尚在規劃階段，後續將依程序辦理地方說明會、公開展覽，有關議員建議於大肚山規劃捷運社宅的部分，都發局將積極納入研議評估。



都發局說，目前以台中市所興辦的社會住宅，就新庄仔蔗部地區周邊的西屯區及南屯區計有5案，分別為西屯區國安段一期(500)、西屯區國安段二、三期(780)、南屯區精科好宅(190)、南屯區建功段26地號(79)、南屯區建功段4-1地號(98)，總計1,647戶，另中央也已規劃興辦南屯區春安段531戶及沙鹿區明秀段166戶，計697戶，中央與地方合辦達2,344戶，此部分社宅將可提供烏日、龍井、大肚、西南屯及周邊行政區市民相關居住服務，市府持續進行土地盤點及評估作業，滾動檢討社會住宅興辦基地以擴大服務範圍，滿足市民的居住需求。

中市溫暖助防疫　快篩劑挺外送員

中市府千人確診　議員憂分艙分流不確實

台積電落腳台中　議員籲市府「坐在金山不知有金山」

改善「行」得安全　議員：而非拚命開罰單

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.33%21.67%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀