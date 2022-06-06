中捷藍線大肚山發展　議員：應納入捷運社宅

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張家銨表示，大肚山上的都市計畫正在進行中，又有規劃捷運藍線的通過，正是盧市長可以兌現「捷運社宅」構想的好地方，來推動「大眾運輸導向型發展（TOD）」的概念。
張家銨要求，市府立即啟動「捷運藍線社會住宅」並納入規劃，以捷運藍線坪頂站作為示範基地，興建捷運共構社宅，才是真正在為年輕人的居住問題所著想。
市長盧秀燕表示，沿捷運附近蓋社宅是一個好辦法，相關局處會再評估大肚山興建社宅的可能。
都發局長黃文彬也說，查新庄仔蔗部地區新訂都市計畫目前尚在規劃階段，後續將依程序辦理地方說明會、公開展覽，有關議員建議於大肚山規劃捷運社宅的部分，都發局將積極納入研議評估。
都發局說，目前以台中市所興辦的社會住宅，就新庄仔蔗部地區周邊的西屯區及南屯區計有5案，分別為西屯區國安段一期(500戶)、西屯區國安段二、三期(780戶)、南屯區精科好宅(190戶)、南屯區建功段26地號(79戶)、南屯區建功段4-1地號(98戶)，總計1,647戶，另中央也已規劃興辦南屯區春安段531戶及沙鹿區明秀段166戶，計697戶，中央與地方合辦達2,344戶，此部分社宅將可提供烏日、龍井、大肚、西南屯及周邊行政區市民相關居住服務，市府持續進行土地盤點及評估作業，滾動檢討社會住宅興辦基地以擴大服務範圍，滿足市民的居住需求。