中捷藍線大肚山發展　議員：應納入捷運社宅

台中捷運帶動沿線區域發展，中捷藍線沿線大肚山東海別墅、遊園路，居住人口密集，但長期沒有都市計畫。今 (6) 日市議員張家銨質詢指出，「新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案」從去年 6 月啟動，但至今仍未有初步結果，她建議市府應納入「捷運藍線社會住宅」規畫。市長盧秀燕表示，沿捷運附近蓋社宅是一個好辦法，相關局處會再評估大肚山興建社宅的可能。

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張家銨表示，大肚山上的都市計畫正在進行中，又有規劃捷運藍線的通過，正是盧市長可以兌現「捷運社宅」構想的好地方，來推動「大眾運輸導向型發展（ TOD ）」的概念。

張家銨要求，市府立即啟動「捷運藍線社會住宅」並納入規劃，以捷運藍線坪頂站作為示範基地，興建捷運共構社宅，才是真正在為年輕人的居住問題所著想。

市長盧秀燕表示，沿捷運附近蓋社宅是一個好辦法，相關局處會再評估大肚山興建社宅的可能。

都發局長黃文彬也說，查新庄仔蔗部地區新訂都市計畫目前尚在規劃階段，後續將依程序辦理地方說明會、公開展覽，有關議員建議於大肚山規劃捷運社宅的部分，都發局將積極納入研議評估。