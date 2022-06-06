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將台灣列中國領土　杭州亞運技術手冊被控矮化我國

▲盧彥勳（右）、郭婞淳擔任東京奧運中華隊掌旗官。（圖／奧會提供）
▲盧彥勳（右）、郭婞淳擔任東京奧運中華隊掌旗官。（圖／奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-06-06 15:33:04

2022年杭州亞運因疫情延期，但卻傳出，中國使用的運動技術手冊，以不當文句敘述中華民國，因此教育部體育署也提出抗議，並希望當局刪除涉及政治敏感文句。

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以下為教育部體育署回應：

針對報載2022年第19屆杭州亞洲運動會(下稱杭州亞運)運動技術手冊涉以不當文句敘述我國，教育部體育署(下稱本署)說明如下：

一、  中華奧林匹克委員會(下稱中華奧會)於111年3月31日函知本署，第19屆杭州亞運組織委員會(以下簡稱HAGOC)出版之運動技術手冊(英文版)，其中涉及中國簡介之地理概況將臺灣陳述為中國最大島嶼，顯有誤導可能，中華奧會已將HAGOC所出版之61項運動技術手冊相關不當文字全數刪除並重新編排，公告於中華奧會官網。惟本署認為前述文字將我國列為中國大陸領土之一，已嚴重矮化我方，本署隨即函請中華奧會即刻向中國奧會或HAGOC協商刪除相關涉政治敏感文字。

二、  中華奧會於111年4月19日邀集中華奧會顧問暨我國籍亞洲奧林匹克理事會(OCA)陳國儀執行委員及本署，就本案處理方式進行會商，考量賽事主辦單位為OCA，爰請我國對OCA窗口－中華奧會直接致函OCA抗議，同時亦請我國籍OCA執行委員致函OCA表達我方立場及態度，請OCA對此採取適當作為，以利亞洲奧林匹克活動之有效推展。相關信函已分別於111年5月3日及4日送達OCA，並副知HAGOC，本署將持續關切後續發展。

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