將台灣列中國領土　杭州亞運技術手冊被控矮化我國

2022年杭州亞運因疫情延期，但卻傳出，中國使用的運動技術手冊，以不當文句敘述中華民國，因此教育部體育署也提出抗議，並希望當局刪除涉及政治敏感文句。





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以下為教育部體育署回應：





針對報載2022年第19屆杭州亞洲運動會(下稱杭州亞運)運動 技術手冊涉以不當文句敘述我國，教育部體育署(下稱本署)說明如 下：



