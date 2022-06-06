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foodpanda明起開收3~5元「平台費」　網友火大：被當韭菜

▲foodpanda宣布從明日起，針對北北基、桃園及新竹等地區收取「平台費」，北北基每筆收5元，桃園市及新竹縣市每筆收取3元，讓不少網友相當火大。(圖／資料照片)
▲foodpanda宣布從明日起，針對北北基、桃園及新竹等地區收取「平台費」，北北基每筆收5元，桃園市及新竹縣市每筆收取3元，讓不少網友相當火大。(圖／資料照片)

記者張勵德/綜合報導

2022-06-06 15:40:24

通膨時代萬物皆漲，現在連外送平台都要多抽筆！foodpanda今（6）日稍早針對會員發出通知，正式宣布將從明（7）日上午10:00起開始針對消費者收取「平台費」，第一波將以台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市開辦，無論美食外送或生鮮雜貨，北北基每筆收取5元，桃園市及新竹縣市則每筆收取3元。由於消息來的太突然，立即引發網友哀嚎，有人怒嗆「果然不能訂一年，就知道中間一定有問題！」、「抽成＋平台費，原來你各位都是韭菜」。

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▲foodpanda突然宣布明起開始收取平台費。（圖／周淑萍攝）
▲foodpanda突然宣布明起開始收取平台費。（圖／周淑萍攝）
foodpanda回應指出：「爲支應營運必要成本，明日起將酌收平台費，foodpanda未來也將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。為感謝用戶們的諒解與一直以來的支持，foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。」

foodpanda強調，收取平台費用是公司的全球政策，目前暫時分區域執行，未來是否會擴及其他地區目前還未定案。對於訂閱制的用戶，雖然也會收取平台費，但免運費的政策還是會持續，並且能夠取得專屬的優惠。

目前foodpanda在新加坡及香港都有收取平台費用，新加坡每筆收取0.29新幣（約合新台幣6.2元），香港則是每筆收2港幣（約合新台幣7.5元）。

不過foodpanda這樣突襲收費的方式，讓不少用戶相當火大，不少剛加入訂閱制的人痛批「剛繳完年費就被收割」，還有人滿頭問號：「什麼是平台費？之前不是已經有抽成？」

至於另一間外送龍頭Uber Eats僅回應：「Uber Eats 會持續專注於帶給消費者最好的經驗，包含價值感和經濟實惠的選擇。沒目前沒有計畫。」

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