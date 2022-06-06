賈永婕生早產兒遇「急性出血」 曾寶儀小S是她公益跟班
賈永婕去年在疫情期間，號召商界、娛樂圈等友人捐贈醫療器材、防疫物資，齊心替醫護集氣而被封為「抗疫女神」。今年疫情再升溫，身為3寶媽的賈永婕決定再次伸出援手，今（6）日到輔大醫院兒科，捐出高流量氧氣設備，外加2000件防護衣，也分享當時在生產兒子時，遇到急性大出血的心路歷程。
賈永婕認為0到6歲的兒童在疫情期間，相較下來是弱勢，因為沒有辦法打疫苗、抵抗力也較低，透露家中的老三兒子是早產兒，剛出生時只有2300到2400公克，所以必須進保溫箱，當時自己也有急性大出血：「當時情況很緊急，我是臨時剖腹，兒子上呼吸道狀況比較多，所以小時候喉嚨不好，有時候突然要去醫院掛急診，需要藉由呼吸器讓他正常呼吸。」
看到現在Omicron的症狀，讓賈永婕想起兒子小時候所歷經的煎熬，不希望本身在氣管、呼吸道有狀況的孩子，又在此次疫情中受苦，坦言雖然現在兒子已經鮮少發作，但他本身偏瘦、抵抗力較虛弱，所以會鼓勵他多運動、曬太陽。賈永婕成立基金會後受到關注，透露曾寶儀、小S都是身邊固定的公益跟班，這次來到輔大醫院幫助幼童，坦言還不能確定下一站的去向，因為每天的行程都沒有太多計劃。
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