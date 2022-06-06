北市府遭外界質疑養網軍 柯文哲：這樣講就是認知作戰
上週至今台北市政府接連爆出有公務員在上班時間，透過北市府的電腦登入PTT討論版發文或留言，甚至以此進行帶風向的操作。而透過北市府的對外IP，也找出多個不同的帳號以及背後身份，除了台北會展基金會的林姓員工頻頻PO出「幻想文」外，另名交通局的林姓科長也在PTT上發文道歉。而台北市長柯文哲今（6）日也被議員質疑「北市府是否有養網軍？」對此柯文哲也否認，並反批「議員這樣講就是認知作戰」。
網紅「四叉貓」劉宇、柯團隊前網路行銷總監吳靜怡（Grace）等人近日接連爆料，指出PTT上多個不同的帳號，疑似都透過北市府的IP在網路上發文，其中多篇文章與留言都涉及帶動風向的情況。對此民進黨議員王閔生也指出，若柯文哲透過自己或者民眾黨的資金聘請網軍也就算了，可是這些公務員上班時間領的都是人民的納稅錢，「現在有這麼多排山倒海的質疑，什麼時候可以徹查到底？資訊局沒辦法搜尋嗎？」
對此柯文哲強調，北市府所使用的IP，是由中央國發會所提供出來的共同IP，只要是使用北市府網路的都會顯示該組IP。不過柯文哲也指出，外界質疑「北市府養網軍」，這樣講就是認知作戰。不過王閔生也隨即反擊，表示是「大家都在質疑」，而且不可能「攻擊你的叫網軍、沒攻擊你的就不叫網軍」，若態度清楚且認為與你無關，應該要查清楚。
資訊局長呂新科也在質詢時承諾，將會徹查網路上使用北市府IP發文的帳號，並透過內部紀錄的連線日誌匹配來查詢，未來也會對外公告。