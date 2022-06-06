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鯉魚潭調度管線完工！台水：北送苗栗水量每日12萬噸

▲台水今（6）日表示，苗栗三義交流道至三義減壓池管線工程已完工通水，之後可提升支援北送苗栗地區水量至每日12萬噸。（圖／經濟部提供）
▲台水今（6）日表示，苗栗三義交流道至三義減壓池管線工程已完工通水，之後可提升支援北送苗栗地區水量至每日12萬噸。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-06 16:14:51

台灣自來水公司今（6）日表示，經濟部與科技部共同推動「新竹科學園區竹南銅鑼基地供水計畫」，目前苗栗三義交流道至三義減壓池管線工程已完工通水，之後可提升支援北送苗栗地區水量至每日12萬噸，穩定苗栗地區民生產業用水。

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為因應竹科銅鑼基地與鄰近地區發展，經濟部與科技部共同推動「新竹科學園區竹南銅鑼基地供水計畫」，並由台水公司執行各項工程。其中「三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程（潛盾）」目前已完工，可改善三義交流道至三義減壓池的供水瓶頸，增加調度鯉魚潭水庫水源量，提升支援北送苗栗地區水量至每日12萬立方公尺，達成苗栗地區民生產業用水無虞的目標。

台水指出，此工程總經費約新台幣3.5億元，工程路線經過交通繁忙且地下管線密布的三義木雕街商圈，為減緩施工過程帶來的不便，經評估，此工程採取免開挖的「潛盾隧道工法」，隧道長度達1.4公里。

台水進一步說明，工程自107年6月7日出發井破鏡，施工環境艱困，過程中歷經多次豪雨及地下水滲漏，造成開挖面局部抽坍崩塌20餘次，又遭遇粒徑大於1公尺的巨大卵礫石，台水公司與相關工程人員採24小時不停歇施工下，終於在110年3月2日隧道貫通。後續隨著COVID-19疫情爆發，台水滾動式檢討相關因應措施，最後於5月11日完工並啟用通水。

台水強調，將依照行政院「備援」及「調度」穩定供水策略，持續加強自來水設施建設，供應量足質優的自來水。

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