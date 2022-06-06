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私生活該被檢視？熊熊駁1女劈5男　謝忻：不能無限上綱

▲熊熊出道10年桃花不斷。（圖／熊熊IG）
▲熊熊出道10年桃花不斷。（圖／熊熊IG）

文／姊妹淘

2022-06-06 15:55:232022-06-06 15:55:56

熊熊（卓毓彤）、謝忻去年上宋少卿、阿樂主持的節目《NOW辯風向》，論戰「藝人私生活該被檢視嗎？」出道近10年的熊熊桃花不斷，她認為：「我今天跟誰談戀愛，不影響別人，這種就不該被檢視。」更推崇歌手瘦子護愛金句，「那時候網友瘋狂流言攻擊他女朋友（現為太太），他除了霸氣官宣之外，也有說『其實不關你們的事』。」

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▲謝忻（左起）、小鐘、熊熊進行辯論。（圖／NOW辯風向）
▲謝忻（左起）、小鐘、熊熊進行辯論。（圖／NOW辯風向）
熊熊談到，出道到現在受到很多莫須有、不需要的檢視，「有時候大家會被聳動的標題影響，但是實際事實並非這樣，我們也不可能特別發文說，其實我沒有1女劈5男，他們是我的朋友，這樣很累」，還好她本身個性大剌剌，能正面思考又健忘，「我就看淡一切，憲哥就講過，沒新聞才是最慘的。」

▲▼熊熊出道近10年，外貌越變越美。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊出道近10年，人紅是非跟著來。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊公開修圖前後對比照。（圖／熊熊臉書）
熊熊也說本身不擅長吵架、辯論，還好和小鐘同一隊，「小鐘哥是一個非常安心的存在，有他在就沒那麼緊張，又能開他玩笑，反正我辯論有地方不會我就求救他，他說他會再求救別人，沒有要救我的意思。」

不過謝忻斬釘截鐵認為：「這個工作就是攤在陽光下，沒被檢視說不過去，因為你取之於社會的資源比一般人多，相對來講被檢視是合理。」

▲謝忻將自己歸零，重新出發。（圖／謝忻IG）
▲謝忻認為藝人私生活應該被檢視，但是不能無限上綱。（圖／謝忻IG）
▲▼謝忻身材惹火。（圖／謝忻IG）
謝忻補充，她認為私生活應該被檢視，「但是不是用清教徒的方式無限上綱」，但是圈內朋友沒一個贊同，「大家都說不應該，我可能會變他們的敵人」，不過謝忻願意把私生活攤在陽光下，男友會不會壓力大？謝忻笑認：「會，可是如果沒做什麼壞事，藝人本身被拿出來看是OK。」

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