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巷仔內／光換新槍還不夠　國軍該更新訓練思維

▲國防部推動新式步槍建案，預計在2024年開始，逐步汰換現役的T91步槍。（資料圖／記者呂炯昌攝，2020.08.05）
▲國防部推動新式步槍建案，預計在2024年開始，逐步汰換現役的T91步槍。（資料圖／記者呂炯昌攝，2020.08.05）

記者呂炯昌／特稿

2022-06-06 17:08:472022-06-06 17:09:44

國防部日前證實已在推動新式步槍建案，預計在2024年開始，逐步汰換現役的T91步槍，換裝新式的XT112步槍。不過，國軍換新槍的同時，同時該換的也包括萬年不變的訓練方式。

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步槍射擊姿勢包括臥射、跪射與站立射擊，但國軍從新兵射擊訓練到後備教召訓練，通通只有175公尺臥射，並只採用基礎的瞻孔準星瞄準射擊，儘管臥射是三種射擊姿勢中穩定性最好，但是戰場上不可能隨處可供射手趴下來射擊，因此作戰經驗最豐富的美軍不只要求士兵練習臥射，跪射與立姿射擊也都必須熟練，射擊距離也達300公尺。

除了射擊姿勢一成不變外，國軍射擊訓練時數偏少也經常為人詬病。美國新兵訓練每次至少要打10個彈匣，也就是300發子彈的訓練量，但國軍就算是職業軍人一年也頂多打276發子彈，美軍特等射手更要求2周內射擊1400發子彈，也就是說美軍一天射擊的數量比國軍職業軍人一年還多，射擊專業要靠大量彈藥射擊來累積，射擊經驗若不足，自然無法讓軍人與步槍達到「人槍一體」的地步。

另外，國軍槍械設計雖有跟上國際潮流，現役的T91步槍也有戰術滑軌、伸縮槍托，但是缺乏配套裝備，例如前握把、槍燈、雷指器、瞄具、狙擊鏡等輔助設備基層部隊都沒有，或是沒發給每個單兵。若裝備未到位、訓練未能相輔相成，就算更換再先進的步槍，恐怕也沒有太大的用處。



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