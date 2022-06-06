COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

最萌搶風頭！英女王登基70年慶典　路易王子狂發表情包

▲英國王室路易王子在白金禧慶典中狂發表情包。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國王室路易王子在白金禧慶典中狂發表情包。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-06 16:13:142022-06-06 16:41:15

今年是英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年，英國自2日起一連4天舉行白金禧（Platinum Jubilee）慶典，全英國舉國歡騰，除了慶典主角女王伊麗莎白二世之外，王室成員也都受到關注，其中威廉王子小兒子、4歲的路易王子（Prince Louis）在各個活動中卻意外成為焦點，表情超級豐富，搶盡鋒頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，慶祝英國女王伊麗莎白二世登基70週年的「白金禧」慶典一連舉行4天，的一系列活動於5日時落幕，但在最後一天的「白金盛會」（Platinum Jubilee pageant）活動上，威廉王子與凱特王妃的次子路易王子成為全場焦點。

「白金盛會」找來英國各地的藝術家、舞蹈家等共同創作遊行、戲劇，但顯然表演內容沒受到路易青睞。只見他坐在皇室包廂內，在表演期間不斷的比手畫腳、扮鬼臉，與一旁的姊姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及哥哥喬治王子（Prince George）形成對比。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲路易王子疑似無法接受冗長的典禮過程。（圖／美聯社／達志影像）
路易不僅有時會高舉雙臂，似乎相當興奮，但也被拍到半舉緊握的雙拳，有氣無力狀似禮貌性加油。路易還被拍到向凱特扮鬼臉、吐舌頭，遭到凱特制止時，路易還不滿用手摀住媽媽的嘴巴。

在活動中，路易也被拍到站上椅子、舉高座墊的畫面，另外還有打哈欠、雙手遮住眼睛等動作。或是跟坐在後方的姑丈丁達爾（Mike Tindall）互動。

「白金禧」在2日時揭開序幕，當時路易在白金漢宮陽台觀賞閱兵典禮時，儘管站在女王旁邊，也是表情包連發。路易疑似是因為空中傳來的聲音嘈雜，雙手捂耳大叫、表情猙獰，隨後還疑似因為典禮冗長而不耐煩，用手撐著頭，嘴巴還嘟起來，看起來相當無聊，後來他時而看看天空，時而找女王講話，還把手指放到嘴裡、扮鬼臉，豐富表的表情包逗笑了王室成員。

▲路易疑似是受不了冗長的典禮，不時能看到他摀住雙眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲路易疑似是受不了冗長的典禮，不時能看到他摀住雙眼。（圖／美聯社／達志影像）
雖然路易的萌樣讓不少人讚賞「可愛」、「有趣」，但是也有人認為，路易易在公開場合的一連串舉動顯示威廉及凱特「無法控制」自己的小孩，認為夫婦應該更了解如何在公開場合控制自己的小孩，以及了解4歲小孩能夠應付什麼樣的場合。

在位達70年！女王多次缺席活動　專家：王室隱形交棒中

白金禧慶典落幕　英女王稱將竭盡所能為民服務

「九不准」實為甩鍋？中國疫情收尾　多地取消核酸檢測

白天賣餃子、晚上刷碟　日8旬潮嬤成「最老DJ」嗨翻夜店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.61%21.39%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀