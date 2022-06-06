最萌搶風頭！英女王登基70年慶典　路易王子狂發表情包

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「白金盛會」找來英國各地的藝術家、舞蹈家等共同創作遊行、戲劇，但顯然表演內容沒受到路易青睞。只見他坐在皇室包廂內，在表演期間不斷的比手畫腳、扮鬼臉，與一旁的姊姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及哥哥喬治王子（Prince George）形成對比。
路易不僅有時會高舉雙臂，似乎相當興奮，但也被拍到半舉緊握的雙拳，有氣無力狀似禮貌性加油。路易還被拍到向凱特扮鬼臉、吐舌頭，遭到凱特制止時，路易還不滿用手摀住媽媽的嘴巴。
在活動中，路易也被拍到站上椅子、舉高座墊的畫面，另外還有打哈欠、雙手遮住眼睛等動作。或是跟坐在後方的姑丈丁達爾（Mike Tindall）互動。
「白金禧」在2日時揭開序幕，當時路易在白金漢宮陽台觀賞閱兵典禮時，儘管站在女王旁邊，也是表情包連發。路易疑似是因為空中傳來的聲音嘈雜，雙手捂耳大叫、表情猙獰，隨後還疑似因為典禮冗長而不耐煩，用手撐著頭，嘴巴還嘟起來，看起來相當無聊，後來他時而看看天空，時而找女王講話，還把手指放到嘴裡、扮鬼臉，豐富表的表情包逗笑了王室成員。
雖然路易的萌樣讓不少人讚賞「可愛」、「有趣」，但是也有人認為，路易易在公開場合的一連串舉動顯示威廉及凱特「無法控制」自己的小孩，認為夫婦應該更了解如何在公開場合控制自己的小孩，以及了解4歲小孩能夠應付什麼樣的場合。