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疫苗之亂盧秀燕發豪語：我在六都排第三　陳時中證實了

▲台中市長盧秀燕於上週「疫苗之亂」時，曾霸氣喊話「「我在六都排第三」。（圖／台中市政府提供，2022.06.06）
▲台中市長盧秀燕於上週「疫苗之亂」時，曾霸氣喊話「「我在六都排第三」。（圖／台中市政府提供，2022.06.06）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-06 16:25:03

台中市上星期爆發「兒童疫苗之亂」，藍綠互控對方陣營放假消息，市長盧秀燕親上火線，強調兒童疫苗施打率「我在六都排第三」！衛福部長陳時中今（6日）公佈，截至中午止，全國5-11歲兒童第一劑疫苗施打率74.2%，台中市74%，在六都僅次於台南和高雄，的確是排第三。

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台灣今新增本土確診5萬2992例，其中台中7037例，僅略低於新北、高雄。台中市衛生局長曾梓展表示，中南部進入疫情高原期，未來台中市每日確診數在8千到1萬2之間上下浮動，今天是連假後第一個上班日，確診人數依例偏低。

上星期台中市爆發「兒童疫苗之亂」，藍綠互控對方陣營放假消息、要求行政院長蘇貞昌查辦，台中市長盧秀燕為此親上火線，強調台中市的兒童疫苗施打率不低，「我在六都一直排第三」！衛福部長陳時中今宣佈，截至今午，全國的 5-11歲兒童第一劑疫苗施打率為74.2%，台中市74%，在六都排第三，次於台南的85.8%、高雄的80.2%。全國兒童疫苗施打率前3名為屏東91.7%、雲林90.2%、嘉義縣89.5%。

▲位於科博館的大型施打站，5天來共為6千多名兒童完成疫苗接種。（資料畫面／台中榮總提供，2022.06.06）
▲位於科博館的大型施打站，5天來共為6千多名兒童完成疫苗接種。（資料畫面／台中榮總提供，2022.06.06）
台中市也公佈自己的統計數字，截至昨天，兒童莫德納已施打3萬7107人，兒童BNT8萬8228人，總數12萬5,335人，施打率64.6%；國、高中施打第3劑BNT疫苗也有2萬2,653人。曾梓展表示，設於科博館的大型施打站，5天來施打6500人，其中1千人為外縣市、本市兒童約5,500人。副市長令狐榮達於疫情記者會中表示，國小校園接種將於6/10截止，尚未施打的孩童，之後可到醫療院所施打。

令狐榮達表示，「中央公園大型快篩陽確診得來速」需求逐漸減少，從最高單日服務近2千人，轉型為給藥得來速後，昨人數僅3百多人，為維護醫護人力調度效率，明（7日）起停止服務，但包含台中榮總等台中19家醫院、超過290家診所仍持續提供看診與拿藥服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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