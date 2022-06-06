疫苗之亂盧秀燕發豪語：我在六都排第三　陳時中證實了

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上星期台中市爆發「兒童疫苗之亂」，藍綠互控對方陣營放假消息、要求行政院長蘇貞昌查辦，台中市長盧秀燕為此親上火線，強調台中市的兒童疫苗施打率不低，「我在六都一直排第三」！衛福部長陳時中今宣佈，截至今午，全國的 5-11歲兒童第一劑疫苗施打率為74.2%，台中市74%，在六都排第三，次於台南的85.8%、高雄的80.2%。全國兒童疫苗施打率前3名為屏東91.7%、雲林90.2%、嘉義縣89.5%。
台中市也公佈自己的統計數字，截至昨天，兒童莫德納已施打3萬7107人，兒童BNT8萬8228人，總數12萬5,335人，施打率64.6%；國、高中施打第3劑BNT疫苗也有2萬2,653人。曾梓展表示，設於科博館的大型施打站，5天來施打6500人，其中1千人為外縣市、本市兒童約5,500人。副市長令狐榮達於疫情記者會中表示，國小校園接種將於6/10截止，尚未施打的孩童，之後可到醫療院所施打。
令狐榮達表示，「中央公園大型快篩陽確診得來速」需求逐漸減少，從最高單日服務近2千人，轉型為給藥得來速後，昨人數僅3百多人，為維護醫護人力調度效率，明（7日）起停止服務，但包含台中榮總等台中19家醫院、超過290家診所仍持續提供看診與拿藥服務。
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