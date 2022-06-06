北市確診數逐日下降 北士科、中正紀念堂車來速將退場
新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，不過台北市的確診數現階段正在逐日下降，今（6）日的確診數已經下降至3765例。對此台北市衛生局今日也宣布，9日起將會停止士北科與中正紀念堂的車來速篩檢站服務，讓醫療人力能夠回歸醫療院所，並於防疫急門診繼續提供相關服務。
根據台北市長柯文哲五月時的預測，五月底時台北市的疫情將達最高峰，之後將會慢慢下滑，並趨近平穩。而在面臨五月下旬的確診高峰期後，如今北市的確診人數也持續在下降當中，根據衛生局公布的統計數據顯示，北市今日的本土確診案例為3765例，確診者居家照護人數4萬7501人；管理中居家隔離人數4803人。
衛生局方面表示，北市本土確診病例數持續下降，北市車來速篩檢站近日實際服務量亦隨之下降，為妥善調整醫護人力，北士科及中正紀念堂車來速篩檢站將服務至本週三(8)日，並自6月9日起停止服務，後續回歸醫療院所通訊診療及防疫急門診持續提供服務。
※【NOWnews 今日新聞
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