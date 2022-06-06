高雄+7483　陳其邁：明天確診會上升但7天後疫情可望向下

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陳其邁表示，觀察近幾個月高雄疫情通報，大多在周日、周一會有減少，基層診所有些都有看診，減少不算多。但明天的確診數會提升，因假期結束，所有醫院、診所都恢復正常運作。從4月就擬定高雄疫情慢慢上升、慢慢下降的目標，目前看來高雄正處於高原期，接下來疫情會逐漸往下。
陳其邁也說，預估5月30日開始大概會維持10天高原期，跟當初預估一致，劇本從5千到1萬都有想定，醫療準備要超前部署、做好規劃，準備好病房，重症死亡以國外經驗大概會延遲2週，所以加緊整備加護病房等重症治療，在3週前就成立高屏地區的重症醫療專家委員會，交換和提供重症治療經驗跟用藥準則，並扮演病床的調度和轉診。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，因遇假日不少診所未開診，民眾PCR確診比例升高，有474人，約6.32%。也是快篩陽性確診政策施行後，首度診所判陽未達94%。
潘炤穎也根據今天確診個案年齡分布指出，0到11歲略有上升，12.4%，約上升0.6%。另外40至49歲也有上升跡象。觀察連假3天，本來是50至64歲增加不少，連帶影響65歲以上的確診數上升。後續變為0至11歲確診上升，「這就是家庭縮影，主要就是家庭群聚的狀況。」
衛生局長黃志中表示，目前高雄共有2270床專責病房，較昨天略多22床。目前空床數為1142床，空床率50.3%。加強型防疫旅館484床，空床有424床。目前有近7萬人居家照護。
教育局長謝文斌表示，今天校園快篩陽性確診人數997人，今起國中小陸續辦理畢業典禮，提醒師生落實防疫措施，後續會再觀察疫情變化。今起連續4天高雄實施國小BNT疫苗校園施打，目前接種率為69.7%，本周將完成99所國小校園會完成入校接種。
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