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高雄+7483　陳其邁：明天確診會上升但7天後疫情可望向下

▲高雄市今天新增7482例確診，市長陳其邁表示，7天後可望盛行率達12至15%，藉此達到集體免疫。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增7482例確診，市長陳其邁表示，7天後可望盛行率達12至15%，藉此達到集體免疫。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-06 17:27:19

高雄市今（6）日新增7482例確診，較昨天下降1700多例。市長陳其邁表示，目前高雄盛行率8.16%，7天後可望盛行率達12至15%，藉此達到集體免疫。陳其邁也指出，高雄策略是慢慢上升、慢慢下降，讓高峰壓得比較扁，讓疫情不要觸到醫療量能。所以高原期時間會比北部更長，但是不會像新北一樣一天2萬多人確診。

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▲高雄策略是慢慢上升、慢慢下降，讓高峰壓得比較扁，讓疫情不要觸到醫療量能。（圖／高市府提供）
▲高雄策略是慢慢上升、慢慢下降，讓高峰壓得比較扁，讓疫情不要觸到醫療量能。（圖／高市府提供）
▲6月4日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月4日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府日前宣布孕婦、國小及幼兒園學童、維持社會正常運作等各類人員可領2劑快篩，目前已有92萬劑發放完畢，預估明天就能全部領取完畢。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府日前宣布孕婦、國小及幼兒園學童、維持社會正常運作等各類人員可領2劑快篩，目前已有92萬劑發放完畢，預估明天就能全部領取完畢。（圖／高市府提供）
同時，陳其邁也表示，高雄市政府日前宣布孕婦、國小及幼兒園學童、維持社會正常運作等各類人員可領2劑快篩，共將發放107萬劑，目前已有92萬劑發放完畢，預估明天就能全部領取完畢。

▲全國各縣市新冠肺炎盛行率。（圖／高市府提供）
▲全國各縣市新冠肺炎盛行率。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，觀察近幾個月高雄疫情通報，大多在周日、周一會有減少，基層診所有些都有看診，減少不算多。但明天的確診數會提升，因假期結束，所有醫院、診所都恢復正常運作。從4月就擬定高雄疫情慢慢上升、慢慢下降的目標，目前看來高雄正處於高原期，接下來疫情會逐漸往下。

陳其邁也說，預估5月30日開始大概會維持10天高原期，跟當初預估一致，劇本從5千到1萬都有想定，醫療準備要超前部署、做好規劃，準備好病房，重症死亡以國外經驗大概會延遲2週，所以加緊整備加護病房等重症治療，在3週前就成立高屏地區的重症醫療專家委員會，交換和提供重症治療經驗跟用藥準則，並扮演病床的調度和轉診。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，因遇假日不少診所未開診，民眾PCR確診比例升高，有474人，約6.32%。也是快篩陽性確診政策施行後，首度診所判陽未達94%。

潘炤穎也根據今天確診個案年齡分布指出，0到11歲略有上升，12.4%，約上升0.6%。另外40至49歲也有上升跡象。觀察連假3天，本來是50至64歲增加不少，連帶影響65歲以上的確診數上升。後續變為0至11歲確診上升，「這就是家庭縮影，主要就是家庭群聚的狀況。」

衛生局長黃志中表示，目前高雄共有2270床專責病房，較昨天略多22床。目前空床數為1142床，空床率50.3%。加強型防疫旅館484床，空床有424床。目前有近7萬人居家照護。

教育局長謝文斌表示，今天校園快篩陽性確診人數997人，今起國中小陸續辦理畢業典禮，提醒師生落實防疫措施，後續會再觀察疫情變化。今起連續4天高雄實施國小BNT疫苗校園施打，目前接種率為69.7%，本周將完成99所國小校園會完成入校接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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