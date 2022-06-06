特企／高物價時代怎麼省電費？自家屋頂就能做到！

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綜合以上，自家屋頂安裝太陽能板能提升生活品質，還能減少電費支出及增加額外售電收入，因此吸引企業競相投資，但民眾如何參與、以及該怎麼跑後續太陽能板安裝以及流程也是一大疑問。
Poweranch智慧電力 讓民眾也能利用住宅發揮綠能
Poweranch智慧電力「碳集農場」計畫是一個集結太陽能發電、儲能以及智慧能源管理三合一系統，只要提供自家閒置的10坪屋頂，後續交由Poweranch智慧電力評估規劃及設計安裝、完成台電審查以及掛表試運轉後能源局設備登記等流程，即可開始享有售電回饋，省時省力又簡便，且在手機下載智慧能源管理系統後即可輕鬆管理儲能電力配置，不同時段調整綠電供電，聰明調配綠電及市電使用比例，幫忙省下電費支出。
加入碳集農場計畫 邁向電力轉型省荷包
Poweranch智慧電力「碳集農場」計畫5/30起在「嘖嘖」平台販售，邀請全台透天厝屋主一起來參與，此活動提供「小康」、「分期」以及「小資」三種方案，可以依據個人資金彈性選擇。
「小康方案」一次付清NT＄39888元，每年可領回饋金10%長達20年。
「分期方案」分三年共36期月繳NT＄1188元，每年可領回饋金10%也可長達20年。
「小資方案」一樣分三年共36期，月繳NT＄988元比分期方案低，每年可領回饋金10%持續17年。
不論享有哪種方案，專案內都會提供太陽能發電、儲能小家電以及智慧能源管理系統，也有專人到府施工與安裝服務，省去自行規劃與維護的煩惱；計畫內提供的儲能小家電則能存下每天發的電，停電時就由它接棒供電，讓家裡免去斷電危機，且儲電量足以供應冰箱等大型家電維持48小時運轉，小體積有大容量，獨家設計自由堆疊擴充技術，可以讓用電需求高的人再加購。
欲知活動詳情，請到嘖嘖平台搜尋「碳集農場」
嘖嘖平台網址：https://lihi1.cc/wStiu