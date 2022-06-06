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星巴克全新3款星冰樂　外送「買1送1」5大優惠免折扣碼

▲星巴克全新3款甜點系星冰樂療癒上市，宛如吃下起司蛋糕的「綜合莓起司風味星冰樂」與「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」，還有濃郁茶香的「醇濃抹茶星冰樂」通通開喝！結合外送平台foodpanda推出「買一送一」5大優惠免折扣碼。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克全新3款甜點系星冰樂療癒上市，宛如吃下起司蛋糕的「綜合莓起司風味星冰樂」與「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」，還有濃郁茶香的「醇濃抹茶星冰樂」通通開喝！結合外送平台foodpanda推出「買一送一」5大優惠免折扣碼。（圖／台灣星巴克提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-06 17:18:11

夏天怎麼能少了星巴克的星冰樂！繼熱賣的芝麻杏仁豆腐星冰樂後，全新3款甜點系星冰樂療癒上市，宛如吃下起司蛋糕的「綜合莓起司風味星冰樂」與「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」，還有濃郁茶香的「醇濃抹茶星冰樂」通通開喝！結合外送平台foodpanda推出「買一送一」，5大優惠免折扣碼，趕緊筆記下來。

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▲夏日冰柚冷萃咖啡，中杯135元、大杯155元、特大杯175元。（圖／台灣星巴克提供）
▲夏日冰柚冷萃咖啡，中杯135元、大杯155元、特大杯175元。（圖／台灣星巴克提供）
星冰樂全新推出3款甜點系星冰樂，首推酸甜誘人的「綜合莓起司風味星冰樂」，以綜合莓果與起司風味醬打造出全新星冰樂口味，撒上起司絲造型的巧克力風味裝飾，並運用小巧思在杯底以全麥餅乾粉打造出蛋糕酥脆底層的口感，喝一杯宛如吃下整顆起司蛋糕般療癒。

另外還以起司風味醬混和摩卡、榛果風味調製出全新「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」，在充滿濃郁巧克力和堅果風味裡，混入滑順的起司滋味，帶來全新口感。喜歡抹茶的粉絲還可嘗試濃郁茶香的「醇濃抹茶星冰樂」，以及層次豐厚的「醇濃抹茶咖啡」。冷萃咖啡也有生力軍，將碎冰與蜜柚醬調和成「夏日冰柚冷萃咖啡」，感受到葡萄柚、蜂蜜遇上冷萃咖啡的驚喜酸甜，非常清爽又消暑。

▲左起：醇濃抹茶星冰樂，綜合莓起司風味星冰樂，榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂，售價皆為中杯145元、大杯165元、特大杯185元。（圖／台灣星巴克提供）
▲左起：醇濃抹茶星冰樂，綜合莓起司風味星冰樂，榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂，售價皆為中杯145元、大杯165元、特大杯185元。（圖／台灣星巴克提供）
6/8起星巴克LINE官方帳號專屬限量發售「Midsummer Share Box 夏至分享組」，內含150元電子飲料券（16張）及特大杯季節新品飲料體驗券（4張），七折優惠組合只要2,260元，還有30天優惠期間內可單券轉贈親友，而且用不完還可無痛退款。

星巴克獨家搭配foodpanda專屬pandapro會員優惠

6/8～6/10，訂購「星巴克特大杯綜合莓起司風味星冰樂、榛果巧克力起司風味星冰樂」，享7.5折優惠，免輸入優惠碼，（數量有限，兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用）。

6/11～6/20，訂購「星巴克特大杯香草那堤」，享第二杯半價優惠，免輸入優惠碼，（數量有限，兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用）。

6/21～6/23，訂購「星巴克特大杯那堤、美式」，享買一送一優惠，免輸入優惠碼，（數量有限，兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用）。

6/24～6/28，訂購「星巴克特大杯杏仁奶焦糖瑪奇朵、燕麥奶焦糖瑪奇朵」，享兩杯7折優惠，免輸入優惠碼，（數量有限，兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用）。

6/29～7/8，訂購「星巴克特大杯焦糖可可碎片星冰樂」，享第二杯半價優惠，免輸入優惠碼，（數量有限，兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用）。

▲迷客夏全新「SHA樂冰系列」。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏全新「SHA樂冰系列」。（圖／迷客夏提供）
迷客夏今也宣布推出全新重量級「SHA樂冰系列」飲品6/8(三)重磅登場，一口氣打造4款特色冰沙，首推客家經典擂茶風味加上爆米香的「爆米香擂茶」必喝，還有酸香覆盆莓搭上娜杯紅茶與滑順綠光鮮奶的酸甜「繽紛莓果」。

另兩款則是將暢銷經典飲品「醇濃巧可」和「宇治焙茶」，打造成冰咖系新品，在頂部擠上特選紐西蘭鮮奶油，再撒入酥脆爆米香脆粒，多重口感超滿足；「醇濃巧可」還加入全新配料手作伯爵紅茶凍，不喝不行。

▲左起：宇治焙茶75元、 爆米香擂茶80元、 繽紛莓果75元、醇濃巧可75元。（圖／迷客夏提供）
▲左起：宇治焙茶75元、 爆米香擂茶80元、 繽紛莓果75元、醇濃巧可75元。（圖／迷客夏提供）
而且6/8起，使用迷客夏最經典的伯爵紅茶，入味製成Q茶凍的「伯爵紅茶凍」，原本是醇濃巧可SHA樂冰指定配料，也期間限定同步開放給其他飲品加料，咀嚼控實在不可錯過，搭配拿鐵類和鮮奶類飲品都很對味。

6/8前成為迷客夏LINE好友，還可獲得「SHA 樂冰系列－迷點嚐鮮券」乙張，享單杯折扣5元（領券期間2022/6/8～6/14，兌換期限至 2022/6/28止，數量有限先）。

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