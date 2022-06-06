6.8億絕症故事爆哭！女生「餘命10年」 死前笑容可愛美好
日本電影《餘命10年》目前在日大賣30億日幣（約台幣6.8億元），故事改編已故作家小坂流加根據自己親身經歷撰寫的同名小說，找來小松菜奈與坂口健太郎主演，刻劃出罹患絕症的女主角高林茉莉；原著作家的家人，對此寫信感謝小松菜奈的精心詮釋，「菜奈小姐像小女一樣可愛的笑容非常地美好」，一番話令小松菜奈十分感動。
電影中，女主角罹患的疾病「肺動脈高壓」，其實正是原作者小坂流加的親身經歷，飾演女主角的小松菜奈灌注所有精神，詮釋與病魔對抗的模樣。《餘命10年》在日本上映時舉辦紀念見面會，小坂流加的家人特地寫一封信感謝小松菜奈：「對於小女離世前說的『在家人中最晚出生的我，為何是第一個死去的呢？』我們不知道該如何回覆，她就這樣離開了。她最後的身影令我們無法忘懷，但是多虧了這部電影，最後的身影變成了她帶著笑容的模樣。菜奈小姐像小女一樣可愛的笑容非常地美好。」小松菜奈聽完內容後止不住眼淚說道：「請幫我拷貝那封信，我要當成傳家之寶。小坂家的各位真的很溫柔，總是守護著我、支撐我，度過了無可取代的時光。」
《餘命10年》費時約1年拍攝，小松菜奈在1年間走完女主角茉莉的人生，她表示：「在演完茉莉這個角色後，自己好像燃燒殆盡一樣陷入空殼狀態，沒有辦法馬上繼續下一份工作。自己的人生和角色的人生重疊，就像度過了兩個人生一樣不可思議。」
小松菜奈為了詮釋病情逐漸惡化的模樣，努力控制飲食份量而無法和大家一起吃飯，都自己準備便當，她說：「有幾次慰勞品是鰻魚便當，我一邊想著『哇，好想吃！』，一邊讓自己放空。肚子也會在拍攝時叫出聲，偏偏是在最需要放感情、安靜的戲份時出聲，總是在肚子餓，但也更感到茉莉的心情是深不可測的。」
罹患絕症的女主角高林茉莉因為病情的關係，除了必須控制飲食外，也無法做激烈運動，對此小松菜奈在拍攝時也得隨時注意，「茉莉會因喘不過氣而昏倒，所以也不能走太快。在拍戲時我也會一邊想著『對了，現在不能跑』、『不能走太快』，或是想著這裡好想跑起來卻不能跑，第一次在拍攝時有這種限制，有許多自己必須小心的細節」。《餘命10年》6月10日在台上映。