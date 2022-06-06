納豆自卑「我很弱」！復健過程斷片　依依見枕邊人淚崩

41歲男星納豆（林郁智）歷經腦出血手術，跨過生死關卡，如今復健狀況良好，剪了帥氣新髮型，顯得很有精神，已經開始練習游泳，但從開刀到復健的過程，納豆沮喪表示很多記憶都模糊斷片，「是一個大家眼中蠻弱的人」，女友依依則陪伴在側，鼓勵他不要負面思考，能夠恢復到現在這成果，連醫生都認為這是一個奇蹟！





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▲納豆換上新髮型，顯得更加帥氣。（圖／翻攝依依FB）

依依今（6）日釋出納豆復健過程影片，從術後5天只能睜眼、抬手，慢慢學習起身、穿衣、走動，這過程非常痛苦，這4個月以來，她一直陪伴納豆，逗他笑，鼓勵他，看到男友躺在病床上，第一次慢慢用四腳杖輔助站起來，肌肉無力抖個不停，就有感動想哭的衝動。納豆看了復健影片也會嚇到，「原來我是一個會動的人，突然變成不會動，我要努力變成原來的我」。





▲納豆術後過程非常痛苦，連起身都很費力。（圖／翻攝依依FB）

依依提到，有一次吃飯突遇大雨，常人只要跑5秒就能躲雨的距離，讓兩人淋著雨足足走了5分鐘，如今枕邊人恢復狀況良好，「我現在每天早上睡醒看到他的時候，好幾次我都會哭出來，因為我會不敢想像，我們還有一天可以一起在這個床上，他可以這樣睡覺的感覺，因為在醫院時，睡前我不敢去想，未來會更好這件事，因為沒有這個可能，但我們熬過來了」。





▲納豆對比賽過程記憶相當模糊。（圖／翻攝依依FB）

▲納豆光穿衣服就花了5分鐘。（圖／翻攝依依FB）

▲納豆復健到後期越來越輕鬆。（圖／翻攝依依FB）

中風是不可逆的傷害，依依鼓勵病友們可以像納豆一樣，每天都有進步，「兩個人動比一個人更有力量」，永遠不要放棄，這支正能量影片釋出後，感動很多粉絲，稱讚「依依真是納豆的天使」、「依依不離不棄，這麽好的女朋友趕快娶回家了」、「有依依一路陪伴著納豆復健，真的很棒」。



