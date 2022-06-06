「台中富市3」政見　議員批盧秀燕跳票

台中市議會總質詢倒數第 2 天議程，民進黨市議員林祈烽、施志昌和鄭功進等批評市長盧秀燕「台中市富市 3 」只是競選口號，承諾的資訊科技經貿中心、產創機械經貿中心、豐富運動產業園區都沒設立，答應要訂定的「特色街道歷史建築營造」和「市容景觀維護」等多項自治條例也沒提案立法，根本就是開芭樂票騙選票。

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林祈烽說，市長盧秀燕在 4 年前的政見發表會中說，台中市的經濟實在不好，夜市攤商生意差，計程車司機朋友也怨嘆景氣真的好差， 2016 年公布的勞退提繳薪資表，全國平均是 3 萬 6825 元，台中市只有 3 萬 771 元，市長還一副很訝異的表情。

如今過了 3 年半，台中市的平均薪資依舊是六都墊底，只有 3 萬 5404 元，但全台平均薪資已經來到 4 萬 1934 元，台中市的薪資還是一樣落後平均薪資達 6 千元，完全沒長進；一中商圈和逢甲商圈現在的情況比 4 年前還要差更多，人潮少了，攤商收更多，市長還會感到驚訝嗎？

林祈烽質疑，市長當時提出了 11 大政見，產業經濟政策是「台中富市 3 」策略，強調前店、後廠、自由港，還要設立台中市的資訊科技經貿中心、產創機械經貿中心、大肚山科技廊道，這些都設在哪裡？現況進度又是什麼？

還有豐原運動產業園區有規劃了嗎？舊城美學體驗經濟又是什麼？承諾要訂自治條例的特色街道歷史建築營造、市容景觀維護、地方創生等自治條例都沒有訂，台中市容要如何轉型？

林祈烽批評，「盧秀燕的 11 大政見」多項都是騙選票的口號、都是芭樂票，有些連規劃都沒有做，更不用說要開工和完工了。

經發局長張峯源說，資訊科技中心規劃在水湳，就是智慧營運塔，還有新創園區，現在在做可行性研究，顧問標已經出來了，正徵求廠商意願。

太平霧影視文創產業園區一事，文化局長表示非她業管，新聞局長則說就是中台灣影視基地的拍攝和產出，成為前店和後廠的一部份。

文化局長陳佳君說，舊城美經體驗經濟是美學三法，現已完成老屋街屋的補助要點， 3 月 14 日已公告， 7 月可徵件，希望透過租金和軟體的營運方式，鼓勵民間和文創產業進駐街區和老屋，產值還要預估；至於「特色街道歷史建築營造自治條例」一案，因考量民眾實際對老屋的保護，後來調整成老屋街區的補助作業要點，請民眾來保護老屋。

都發局長黃文彬表示，關於市容景觀自治條例，已用「要點」方式在一月份公告實施，