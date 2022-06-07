車勝元害金秀賢「這邊全濕」 真相自己也感到好抱歉！
韓劇《某一天》由金秀賢、車勝元主演，談起拍攝過程，車勝元分享一場他替金秀賢撐傘的戲，當時看到金秀賢左側全濕，便好奇問對方為什麼濕這麼多，當下金秀賢小心翼翼開口說：「前輩...可以一起撐傘嗎？」車勝元疑惑想著「哪來的無禮之言，我明明有撐啊！」隨後車勝元終於明白，大笑表示：「認真一看，才發現我傘拿成斜的，頓時也覺得我自己…」
《某一天》改編自英國BBC影集《司法正義》，講述金秀賢所飾演的平凡大學生金賢秀，某天突然捲進一樁殺人事件，被認定為謀殺案的主要嫌疑人，而該案件也在三流律師申忠漢（車勝元 飾）奔走查訪之下露出一線曙光。金秀賢一夜就從平凡大學生成了殺人嫌疑犯，他被抓到警局爆哭呈現害怕的模樣，演技讓觀跟著心疼，金秀賢回憶該場戲，謙虛表示：「在警察局那樣的空間，好像就會把人變成很陌生、很害怕的樣子了。」
金秀賢、車勝元在《某一天》中互飆演技而建立好交情，該劇播畢後，雙男神精采演技讓觀眾留下深刻印象，迫不及待兩人下一部作品。近日車勝元在韓劇《我們的藍調時光》有卓越表現，劇中飾演完美都市男人的他，與戲中搭檔演員的關係發展引起網友熱議，對比《某一天》中的車勝元詮釋一位邋遢三流律師，也讓劇迷驚豔直呼：「差點認不出他來。」《某一天》晚間9點在八大綜合台播出。