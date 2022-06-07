女星羨慕落跑新娘！年年拍婚紗　還請「陳時中降肉」

田心蕾推出新歌《I Am Who I Am》，王真琳出任該曲MV女主角，穿著白紗、手持捧花奔跑在午夜的大馬路上，演出「落跑新娘」戲碼，讓田心蕾好生羨慕，因為自己目前仍然是「黃金剩女」，「之前很希望有白馬王子出現，但疫情衝擊後，三觀改變，覺得在乎的家人更重要，希望大家都平安健康！」
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田心蕾《I Am Who I Am》的歌詞中，居然有請陳時中部長「降肉」，原來歌詞第一句就是「城市中每個角落，時間不為誰停留」，前三個字「城市中」唱起來好似在唱「陳時中」，讓耳尖粉絲一聽到紛紛表示：「是時中！」連田心蕾自己都覺得很妙，大呼：「也太巧合了！」此外，她上一波歌《後退的勇氣》 也出現諧音趣味，而且讓人臉紅心跳，在副歌有句「心痛了，才懂錯愛，是一種學習」，但網友也反應，整體聽起來根本是「心痛了才懂『做愛』是一種學習！」瞬間在網路上引爆，鄉民忍不住問本尊，「那有比較不痛嗎？」
田心蕾因《I Am Who I Am》MV中，女主角成「落跑新娘」，不自覺回想起自己也有很愛拍類婚紗照的時期，「大概18歲吧，每年回台灣時都會進棚拍沙龍照，新娘會是其中一個造型。」但她坦言大概連拍了5、6年就喊停，她笑說：「因為一直沒出現感情，所以也怕我把額度都拍掉了！就先暫緩一下。」