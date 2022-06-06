大型兒童接種站「5天僅催出2.8萬人」　醫：有人打就值得

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台北市長柯文哲曾批加開大型兒童疫苗接種站「是很白痴的命令」，外界也認為打氣不佳，究竟5天超過2.8萬人接種是否成效良好？黃高彬坦言，「其實應該還不算多」，目前許多民眾仍然擔心疫苗安全等問題，因此接種人數較少是很正常的現象，不過還是鼓勵兒童能盡量接種，5歲至11歲兒童對疫苗副作用比12至18歲青少年低，家長可以放心讓兒童施打。
「生命是無價的！」黃高彬強調，假如花錢能夠讓小孩免於感染、免於發生如多系統發炎症候群（MIS-C）等重症，就是對人類的貢獻，「畢竟人的生命、一個幼小的生命，不是說你花多少錢就能夠買得到」，還是要盡量思考，如何可以在疫苗有效的接種情況下，又不會產生嚴重副作用，方便國家幼苗接受接種。
黃高彬認為，未來不一定要持續開設大型接種站，現在仍處於疫情當中，即使許多校園仍在停課，還是可以採預約制，分散至各校接種，分班、分時間分流接種減少群聚，必要時也可開放休假期間讓家長帶著兒童前往接種。
台灣兒科醫學會副理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時也直言，2.8萬人並不算很多，不過國內不只有大型接種站提供疫苗施打，學校才是接種大宗，且診所、醫院也都可以打疫苗，大型接種站只是其中一部分。
林應然指出，大型接種站仍可設立，有些人喜歡在學校接種，但學校無法天天都開放接種，且有些人也無法在校園接種，就可以到診所、醫院或大型接種站接種，接種應多方進行，讓民眾想打就能打到。
「有人打就是值得打！」林應然提到，先前成人接種時也是開放診所、醫院、社區接種站或是大型接種站施打，能讓民眾打到疫苗是最重要的，不用在乎民眾要在哪邊打疫苗才有效，政府應要「廣開方便門」。
林應然也分享，本次連假期間視察中正紀念堂兒童接種站，動用了很大的場地、設立冷氣，並動員大批醫護進駐，對民眾來說是種福利，讓很多假日才有空的家長能帶兒童前往接種，「應該給他肯定，不要去挑剔他」。
林應然建議，過去流感疫苗接種除診所、醫院，甚至大型接種站、賣場、捷運等地也能施打，都是為了方便民眾，他更呼籲，台灣診所據點多，多鄰近民眾住家，衛生單位應提供診所更多疫苗，讓民眾隨時可至診所施打疫苗，就能提高疫苗覆蓋率，屆時「大型接種站可以不開都沒有關係」。
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