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鞍馬王子李智凱帥秀adidas x Gucci　限時店中店今開搶

▲adidas x Gucci聯名系列總算登台，「鞍馬王子」李智凱搶先示範帥一波！完美結合高級時裝與街頭元素，創意並陳的GG標誌細節與adidas三葉草圖騰設計，隨復古美學玩心大發，限時店中店首發於Gucci台北101專門店及Gucci台中新光三越中港店。（圖／Gucci提供）
▲adidas x Gucci聯名系列總算登台，「鞍馬王子」李智凱搶先示範帥一波！完美結合高級時裝與街頭元素，創意並陳的GG標誌細節與adidas三葉草圖騰設計，隨復古美學玩心大發，限時店中店首發於Gucci台北101專門店及Gucci台中新光三越中港店。（圖／Gucci提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-07 14:01:57

今年初轟動米蘭時裝週的adidas x Gucci聯名系列，在Gucci秋冬系列「Exquisite Gucci」大秀上首次亮相便震驚時尚圈，創意總監Alessandro Michele將其萬花筒般華麗繁複的審美觀，注入歷史悠久的adidas運動風格，完美結合高級時裝與街頭元素，創意並陳的GG標誌細節與adidas三葉草圖騰設計，隨復古美學玩心大發，成為最受世人期待的跨界聯名新作。今（7）日正式登陸台灣，限時店中店首發於Gucci台北101專門店及Gucci台中新光三越中港店，「鞍馬王子」李智凱、「台灣最速男」楊俊瀚、擊劍好手陳致傑搶先帥一波。

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▲adidas x Gucci聯名系列總算登台！完美結合高級時裝與街頭元素，創意並陳的GG標誌細節與adidas三葉草圖騰設計，隨復古美學玩心大發。限時店中店首發於Gucci台北101專門店及Gucci台中新光三越中港店，「鞍馬王子」李智凱、「台灣最速男」楊俊瀚搶先帥一波。（圖／記者蕭涵云攝）
▲限時店中店座落於Gucci台北101專門店，店裝呼應創意總監Alessandro Michele的瑰麗奇想，打造沉浸式購物體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
adidas x Gucci聯名系列演繹出精緻剪裁的街頭風服飾，呼應時裝秀上的復古美學，催生一系列以運動為靈感的必備單品，adidas知名的三葉草標誌，不只結合幾何色塊創造出全新復古印花；更完美注入Gucci GG monogram老花，成為面料上獨特的圖騰、織網上立體的刺繡花紋等，打造出煥然一新的活力風格。

▲「鞍馬王子」李智凱搶先示範adidas x Gucci聯名系列，以襯衫外搭運動外套，搭配復古印花褲與經典綠紅綠織帶高筒襪與鞋款。（圖／Gucci提供）
▲「鞍馬王子」李智凱搶先示範adidas x Gucci聯名系列，以襯衫外搭運動外套，搭配復古印花褲與經典綠紅綠織帶高筒襪與鞋款。（圖／Gucci提供）
▲從Polo衫、襯衫、運動外套等經典單品，都看得出adidas x Gucci聯名系列豐沛的玩心。（圖／記者蕭涵云攝）
▲從Polo衫、襯衫到運動外套等經典單品，都看得出adidas x Gucci聯名系列豐沛的玩心。（圖／記者蕭涵云攝）
兩大品牌精髓，Gucci的綠紅綠織帶及adidas的三條紋設計則貫穿全系列，成為最搶眼的識別。以運動外套為例，一側袖子上是adidas標誌性的白色三條紋，另一側則是Gucci經典的綠紅綠織帶，多變有型。

▲炫亮色彩迸發adidas x Gucci綺麗美學的運動風格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲炫亮色彩迸發adidas x Gucci綺麗美學的運動風格，兩側手袖上的不同線條，分別來自兩大品牌精髓。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「台灣最速男」楊俊瀚駕馭撞色運動套裝，動感十足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「台灣最速男」楊俊瀚駕馭撞色運動套裝，動感十足。（圖／記者蕭涵云攝）
全系列包含女裝、男裝及跨性別中性款式，包包、鞋款等百搭配件，帽飾、絲巾、手環、髮飾等配飾，及珠寶、生活風格單品等一應俱全，最著名的adidas x Gucci Gazelle聯名運動鞋，甚至連鞋底都藏有巧思；還有對品牌傳統休閒運動用品致敬的兩種不同高爾夫球袋。

▲adidas x Gucci聯名系列，男女裝服飾到配件、配飾一應俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲adidas x Gucci聯名系列，男女裝服飾到配件、配飾一應俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲adidas x Gucci聯名系列配飾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲adidas x Gucci聯名系列配飾。（圖／記者蕭涵云攝）
特別的是，本次聯名系列同時體現兩大品牌對開拓創新、可持續發展目標和跨界合作的共同承諾，多利用回收材料製成的聚酯纖維、棉、人造絲等綠色環保材質製成單品；而每一件單品皆配有adidas x Gucci標誌且環境友善的特殊包裝。

▲adidas知名的三葉草標誌融入Gucci GG monogram老花，成為織網上立體的刺繡花紋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲adidas知名的三葉草標誌融入Gucci GG monogram老花，成為織網上立體的刺繡花紋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲擊劍好手陳致傑示範adidas x Gucci復古時髦裝扮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲擊劍好手陳致傑示範adidas x Gucci復古時髦裝扮。（圖／記者蕭涵云攝）
adidas x Gucci聯名系列已於今天正式登台發售，限時店中店首發於Gucci台北101專門店及Gucci台中新光三越中港店，店裝同樣發揮萬花筒美學概念，四周以尖形拱門圍繞並搭配經典復古風格家具擺設，整體覆以來自Gucci經典GG標誌、adidas三葉草圖騰設計的奔放印花，活力四射，大玩極致創意；民眾另外也可於adidas.com台灣官方購物網站等通路購買。Gucci LINE官方帳號更獨家推出好友限定四款adidas x Gucci頭貼相框，讓粉絲們可打造個人時髦復古美照。

▲adidas x Gucci聯名系列今登台開搶。（圖／Gucci提供）
▲adidas x Gucci聯名系列今登台開搶。（圖／Gucci提供）
▲adidas x Gucci限定個人頭貼。（圖／翻攝自Gucci LINE）
▲adidas x Gucci限定個人頭貼。（圖／翻攝自Gucci LINE）
只為精品電商和百貨打造獨家系列快閃的法國設計師品牌Jacquemus，也驚喜宣布將與Nike展開首次品牌聯名合作，目前Nike x Jacquemus系列僅低調現出極簡法式線條打造的白色服飾；官方Instagram則已悄悄釋出，由主演HBO美國人氣影集《高校十八禁Euphoria》的Sydney Sweeney，搶先穿上聯名球鞋的性感辣照，全系列預計將於暑假販售。


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