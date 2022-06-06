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高雄盛行率8.16%　陳其邁：高原期大概還要再7天

▲高雄市長陳其邁認為，高雄的疫情高原期預估大概還要再7天的時間。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁認為，高雄的疫情高原期預估大概還要再7天的時間。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-06 19:02:15

高雄市今（6）日新增7,482例本土個案，高雄市長陳其邁說，高雄累計至今日盛行率8.16%，台北市11.56%，新北市累計65萬4千多人確診，盛行率16%，高原期預估大概還要再7天的時間，讓感染曲線慢慢上來，慢慢下去，就是要讓高峰能夠不要觸頂，這個就是高雄的策略。

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▲各縣市新增個案移動平均線圖。（圖／高雄市政府提供）
▲各縣市新增個案移動平均線圖。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，現在高雄的盛行率是8.16%，現在還是屬於所謂的高原期，逐步的在累積這些相關發生的個案，達到大概12%、15%左右，才會讓疫情能夠脫離所謂的高原期，大家會問說，什麼時候會脫離高原期？之前也講過，是要讓疫情慢慢上來、慢慢下去，所以就是要讓高峰能夠不要觸頂，這個就是高雄的策略，讓疫情不要超過醫療量能。

▲高雄市長陳其邁說，高雄的策略就是要讓感染曲線（紅線）慢慢上來，慢慢下去，就是要讓高峰能夠不要觸頂。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說，高雄的策略就是要讓感染曲線（紅線）慢慢上來，慢慢下去，就是要讓高峰能夠不要觸頂。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁指出，當時在設定的一個目標就是慢慢上來，慢慢下去，所以高原期時間會稍微長一點點，所以大概會有維持大概7到10天左右的一個高原期，大概從5月30日開始，維持大概10天左右的高原期，與預估的部分一致，醫療準備的這個部分當然就是要超前部署，就是要先做好規劃，在病房的部分做好準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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