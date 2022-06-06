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諧星賺1600萬被國稅局盯!須繳1棟房子金額的稅　宣布破產

▲Jay宣布破產。（圖／じゃいちゅ〜ぶ YouTube）
▲Jay宣布破產。（圖／じゃいちゅ〜ぶ YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-06 19:23:35

日本3人諧星團體INSTANT JOHNSON的成員Jay，去年靠著賭馬賺進6400萬日圓（約1600台幣萬元），豈料他昨（5日）發表一支影音宣告破產，原因是稅金太高導致，數字高達「可買下一棟公寓的金額」，掀起熱議。

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▲Jay因賽馬繳稅金額太高，掀起關注。（圖／日本Yahoo）
▲Jay因賽馬導致繳稅金額太高，掀起關注。（圖／日本Yahoo）
Jay熱愛賽馬、麻將等遊戲，他去年更因賽馬賺進不少收入，但1年多後因龐大稅金陷入困境，他透露每年都有定期繳稅，但秋天國稅局派2名員工造訪，要求Jay配合調查，再提供存摺相關資產資料後，結果他必須再補繳稅，「那些錢足夠買一棟公寓了」。

Jay解釋，投注費用不包含稅務項目中，簡言之就是若你用1億贏了1.5億獎金，「即使我只賺了5000萬，我還是得依照贏得的1.5億來繳稅」。他因為法律文明的雙重課稅規定感到無奈，曾打算打官司，但聽說6年才有結果，期間得再花上千萬而作罷，因此拍影片宣告破產，亦期盼政治圈人士介入，改善稅務相關問題，「妻子已拿出孩子未來基金、父母也把老本投入，我每個月都在繳錢，負債累累」。

Jay現在對賽馬失去熱忱，贏錢仍被徵收，決定不再買馬券，他的影片今發酵引起外界關注，媒體紛紛報導，新聞登上娛樂版面留言總數冠軍，不少網友為此討論徵稅標準。


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