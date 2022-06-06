國內確診兒首出現「MIS-C」 醫示警：還可能陸續有病例

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黃瑽寧說明，孩子確診新冠肺炎後，6週以內都是MIS-C的觀察期，只要發現兒童持續發燒且伴隨腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等任一症狀都應立刻就醫，通常MIS-C致死率約1%至2%，不過根據外國研究顯示，「打一劑新冠疫苗，可下降97%風險」，醫療早期介入可以降低死亡率，呼籲家長趕緊帶孩子打疫苗。
對此，林應然坦言，「若要預防（MIS-C）就是不能發生確診」，確診就可能會發生MIS-C，且目前還很難預料誰會發生，推測可能與個人體質有關，若能接種疫苗，降低兒童感染機會與發生重症機率，較能避免發生MIS-C。
林應然認為，「台灣現在只是剛開始而已」，感染的人若達到一定比例就可能會有MIS-C個案，而台灣近期才開始大量感染，還要再等幾周到1至2個月才會出現個案，他強調，「現在才可能剛開始發現，之後可能陸續會有病例出現」。
林應然提到，世界各國都有確診兒發生MIS-C病例，歐洲、美國皆有，不過致死率並不是這麼高，他解釋，從感染到發病可能需要幾周到幾個月，且只有近10%的人會發生MIS-C，其中死亡個案數更少，至於是否會有後遺症則要視其發病的系統部位，最擔心的就是發生在心臟血管，若發炎後可能會有栓塞，導致心臟無法壓縮血液，可能會有類似心肌炎等問題致死。
林應然提醒，兒童接種疫苗「當然是利大於弊」，鼓勵兒童盡量接種疫苗，而5歲以下疫苗，現在國外仍在申請EUA，台灣會先觀察國外施打狀況再考慮是否開放接種，「我們不會是第一個打的啦」。
中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時也表示，施打疫苗對於防範兒童多系統發炎症候群「大致上是有幫助的」，他解釋，由於目前個案數少，盛行率可以預防多少的數據尚不清楚，但MIS-C多發生在感染之後，若兒童施打疫苗可降低感染機率，相對發生重症等機率也會減少。
針對5歲以下兒童尚無疫苗可以接種，黃高彬談到，5歲以下的小孩比較少發生MIS-C，MIS-C多發生在5歲至7歲以上，家長可不必過於擔心。
「每個小孩都是寶！」黃高彬進一步指出，美國食品藥品監督管理局（FDA）本月21日就會詳細討論是否開放6個月至5歲以下兒童施打新冠疫苗，台灣可以參考國外決策再決定。
黃高彬強調，目前mRNA疫苗對於人體安全也具有效果，根據美國最新研究顯示，兒童打兩劑疫苗效果並不佳，但打三劑疫苗效果明顯提升，「有效才有用」，國內也一定要考慮是否該讓兒童接種三劑疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。