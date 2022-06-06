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名家論壇》單厚之／國民黨沒有「換政」的理由

▲國民黨主席朱立倫2日訪美，但國內新聞的焦點仍在桃園提名的爭議。（圖／文傳會提供）
▲國民黨主席朱立倫2日訪美，但國內新聞的焦點仍在桃園提名的爭議。（圖／文傳會提供）

文/單厚之

2022-06-06 19:39:06

國民黨主席朱立倫2日訪美，但國內新聞的焦點仍在桃園提名的爭議，先是羅智強大動作要求張善政補正程序正義，不能成為「踐踏程序正義的共犯」，接著又有名嘴爆料朱立倫可能「換政」。原本朱立倫「出口轉內銷」的算盤完全落空，民眾只看到朱立倫的「後院」持續失火，沒人注意到他在美國見了誰、講了什麼？

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台灣政治人物訪美不外是為了錢和權，「錢」是為了選舉募款，「權」是總統候選人赴美「面試」，取得美國的信任或支持。這兩者都需要極高人氣作為後盾，才能達成應有的效果，2016、2020年的國民黨總統提名人洪秀柱、韓國瑜雖然在深藍同溫層有很高的熱度，但整體的社會認同度不高、當選希望渺茫，最終兩人都決定不訪美；當年「換柱」臨陣上場的朱立倫，當然也沒有訪美。

而如今的朱立倫，在深藍族群的支持度極低，僑胞看到他肯定沒好臉色，募款基本上是沒戲。距離總統大選又遠，朱立倫的支持度又低，即便有國民黨主席的身份，也沒有「被面試」的資格，選擇此時訪美，是一個很突兀的政治決定。正因為看不出對國民黨有任何好處和必要性，所以只會讓藍軍更加懷疑朱立倫的動機。

羅智強深諳藍軍的鬥爭之道，所以趁著朱立倫不願被負面新聞模糊焦點的出訪時機，持續在傷口上灑鹽，還把張善政拉進戰局，再收割一波深藍的支持與同情。但畢竟木已成舟，張善政雖然在桃園有很多的問題，此時再換將情況只會更糟，即便真要再辦初選，立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲恐怕都不願奉陪。

羅智強日前才跟張善政同台，給外界一笑泯恩仇的觀感，如今又高姿態要求「倒帶」重辦初選，藍軍支持者也未必能認同。除非羅智強能證明自己會贏、而且是唯一會贏的人選，初選延長賽、敗部復活賽才有意義、才能激起支持者的熱情，否則只是徒增不必要的內耗。羅智強也是看到藍軍支持者反應不好，所以才即時打住，說自己「言責已盡」，自己搬個樓梯下台。

如果張善政的提名，是在地方有共識、中央有戰力的前提下，的確會是一張不錯的牌。張善政不是傳統的國民黨，民進黨慣用的黨國體制、歷史包袱、親中賣台等等論述，都不太容易套到他的頭上，防守的壓力會小很多。但因為國民黨中央缺乏能力、耐心、手腕，所以起手就把桃園的基本盤砸爛了，搞得地方離心離德、各自為政。

但國民黨當初之所以突襲式的丟出張善政這張牌，就是因為所有可能的人選，都有各自不同的問題，不足以勝選，才會想到張善政。今天國民黨在桃園的情況，明顯比提名張善政之前更糟，如果換下張善政，回鍋的還是當初那些有不同問題的人選，結果只會更糟。

國民黨當年之所以要換柱，主因是洪秀柱戰力不足、論述偏頗，讓國民黨的空戰荒腔走板，已經拖累了整體立委的選情（類似的情況在2020年大選又再次重演），所以朱立倫不得不下海，頂著深藍支持者的怒火，自己收拾自己造成的爛攤子。如果當年真讓洪秀柱選到底，國民黨立委席次會掉得更慘，朱立倫也根本沒有翻身的機會。

相形之下，粗暴提名張善政，雖然導致地方分崩離析、藍軍支持者一片罵聲，但桃園畢竟不會是今年大選的主戰場，也不是空戰的重心，民眾可能更加關心雙北、台中的選情變化。桃園即便選得不如人意、即便議員少上了幾席，但對整體選局的影響，其實遠不如洪秀柱當年來得大。

目前看來，張善政或許戰力不足、或許不容易贏，但藍軍支持者對張善政也沒有太大的惡感，藍軍在桃園基本盤不至於完全破掉。既然對大局傷害有限、基本盤也不至於太差，朱立倫自然沒有再次「換政」的理由。而羅智強不依不饒的進逼，反而幫了張善政一把，讓他多了點悲劇英雄、豁然大度的味道。


●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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