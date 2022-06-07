願台灣「零飢餓」！農委會攜房仲業者　賣便當暖心助弱勢

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對此，農委會除透過食農教育向下扎根外，更進一步提出「零飢餓」實踐的三大策略，包括「擴大服務」、「響應惜食」及「公私協力」，協助近期受到烏俄戰爭與疫情雙重影響下的國人，能獲得安全、營養和充足的食物，渡過當前所面臨的挑戰。
今起零飢餓行動網與專線正式上線，若有幸福餐盒供應地點、企業捐款、惜食專區相關問題都可撥打零飢餓專線諮詢，陳也一度含淚哽咽談到，期待任何人只要挨餓，撥打專線（02）449-9595就能獲得解決，希望未來能具體解決飢餓問題。
陳吉仲指出，現階段已有9處農村綠色照顧社區啟動擴大供餐，及5處的農會農民直銷站設立惜食專區，預計將於6月底前完成設立22處農會農民直銷站。
另外，陳吉仲說，會同時結合食農教育推廣台灣鯖魚，預定本月13日起，將於喜憨兒、糕菲、育成蕃薯藤忠孝庇護工廠，以及雙北地區32處家樂福門市，販售每日限量60元幸福餐盒的台灣鯖魚便當，希望能提供給弱勢族群購買，相關資訊民眾可透過零飢餓網站進一步了解。而第二階段預計推出食材暖暖包協助弱勢族群，也將成立專戶開放企業與民眾認購食材與捐款。
周俊吉則分享，信義房屋是首間響應農委會「零飢餓」政策的企業，期望透過公私協力補足社會安全網，也將積極號召更多社造團體一起響應，並鼓勵更多地創團隊，提供在地優良食材至鄰近社區，並號召更多的企業認養或贊助不同地區或鄉鎮，有效消除飢餓、照顧更多弱勢族群，還能提攜在地商家發展永續農業、縮短食物碳足跡，平衡台灣各地發展，讓台灣每個角落都能生生不息。
幸福餐盒是台灣鯖魚便當，每份含有一份約150克的台灣鯖魚片、約100克的台灣國產米與至少三份，每份100克的國產蔬菜和國產非籠飼雞蛋。取得方式可分為「60元」與「公益」兩類，60元幸福餐盒每日總供應1000份，消費者可於50處的幸福元氣站閱讀現場的食農食漁教育展板資料後，支付60元即可購買，每人每天單站限購5份，不限年齡身分，或是可上網預購；公益幸福餐盒每週總供應量1500份，須由全國或縣市立案社會福利團體申請。