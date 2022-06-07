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專訪／《原子》任佑淘汰被救活　走出絕望不再自暴自棄

▲《原子少年》任佑接受專訪透露，帶著被淘汰團員的力量繼續走下去。（圖／記者陳思誼攝, 2022.06.05）
▲《原子少年》任佑接受專訪透露，帶著被淘汰團員的力量繼續走下去。（圖／記者陳思誼攝, 2022.06.05）

記者吳雨婕/專訪

2022-06-07 11:17:44

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，每個星球都有各自代表的不同風格、特色，節目播出後，引起廣大討論。其中身為海王星的任佑（駱駝），在日前的賽制中遭淘汰又救回，他接受《NOWnews 今日新聞》專訪，提到了參與節目一路以來的心情。

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任佑分享遭淘汰又被救回的心情，一開始覺得沒有希望，因為與他同團的人歌唱、舞蹈水準都是在自己之上，「那一場我覺得拖累了慢歌組，我的舞蹈動作不太搭，可能是我太專注在唱歌這件事情，原本以為要回家了，沒想到到老師選擇我，我會帶著他們（被淘汰團員）的力量繼續走下去。」

被問到是不是因為此次的經驗，心裡受到打擊，任佑替被淘汰的團員打抱不平，可是又無奈這就是賽制，「我擔心融入不了新的團體，因為沒有人可以依靠了。」經過這一次的「復活」，任佑表示之後在舞蹈上會更加努力，「我的舞蹈在裡面算是低段班，沒辦法跟上腳步，我想要怒力跟上他們，下一次希望可以挑戰一下自己的舞蹈。」

▲《原子少年》任佑專訪。（圖／記者陳思誼攝, 2022.06.05）
▲任佑分享「復活」心情。（圖／記者陳思誼攝, 2022.06.05）
任佑透露會參加《原子少年》的契機，一開始只是單純的喜歡唱歌，就讀的科系也是與演藝無關，「我是資處科的，學到後來發現不是喜歡的，後來我覺得應該要朝自己的夢想努力看看，轉學到莊敬，我是高二轉進去的，發現舞蹈跟不上其他人，我是零基礎，跟不上大家的腳步，沒有辦法認真去學習，當時想要逃避，後來放棄演藝這條路，轉到志仁高中，我去學餐飲，講白了去混學歷。」剛好碰上了《原子少年》的試鏡機會，誤打誤撞被選上，「既然我都選擇去參加了，要有頭有尾，讓我要有進步的動力，遇到很棒的團員，感受大家一起進步。」

▲《原子少年》任佑專訪。（圖／翻攝任佑IG）
▲任佑提到參與《原子少年》的原因。（圖／翻攝任佑IG）
任佑給予自己打氣：「我從一開始完全不會跳舞，到現在能學完難一點的舞，這段過程學習到很多，不敢說進步多少，但這已經足夠了，我已經很開心了，也有被看到、很努力的樣子，這不是我的終點，我還有很長的一段路要走，以後的自己要更努力發光。」

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