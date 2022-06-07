專訪／《原子》任佑淘汰被救活　走出絕望不再自暴自棄

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被問到是不是因為此次的經驗，心裡受到打擊，任佑替被淘汰的團員打抱不平，可是又無奈這就是賽制，「我擔心融入不了新的團體，因為沒有人可以依靠了。」經過這一次的「復活」，任佑表示之後在舞蹈上會更加努力，「我的舞蹈在裡面算是低段班，沒辦法跟上腳步，我想要怒力跟上他們，下一次希望可以挑戰一下自己的舞蹈。」
任佑透露會參加《原子少年》的契機，一開始只是單純的喜歡唱歌，就讀的科系也是與演藝無關，「我是資處科的，學到後來發現不是喜歡的，後來我覺得應該要朝自己的夢想努力看看，轉學到莊敬，我是高二轉進去的，發現舞蹈跟不上其他人，我是零基礎，跟不上大家的腳步，沒有辦法認真去學習，當時想要逃避，後來放棄演藝這條路，轉到志仁高中，我去學餐飲，講白了去混學歷。」剛好碰上了《原子少年》的試鏡機會，誤打誤撞被選上，「既然我都選擇去參加了，要有頭有尾，讓我要有進步的動力，遇到很棒的團員，感受大家一起進步。」
任佑給予自己打氣：「我從一開始完全不會跳舞，到現在能學完難一點的舞，這段過程學習到很多，不敢說進步多少，但這已經足夠了，我已經很開心了，也有被看到、很努力的樣子，這不是我的終點，我還有很長的一段路要走，以後的自己要更努力發光。」