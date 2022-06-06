嗆聲丟丟妹！天后闆妹爆年收6億　豪氣送保時捷嚇壞小S

丟丟妹有對手了！專賣美妝、保養品的直播主「天后闆妹」錄製小S主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，自曝創業6年以來，從資本額6萬做到現在年營收6億元，自豪3天就能創下8,000萬業績，名牌、紅包隨便抽獎送，還大方送出一台價值約300萬元的保時捷名車給粉絲，受贈者當場賣掉領現金，超霸氣行為讓主持人小S不敢置信，連網友都覺得誇大，要國稅局快來查，她也現身留言區一一回覆，「好與不好的評論，闆妹都照單全收下了！」





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▲直播主天后闆妹銷售女妝保養品，年收入破6億。（圖／翻攝天后闆妹FB）

▲天后闆妹霸氣送車，價值竟要300萬元。（圖／翻攝小姐不熙娣FB）

自稱「慷慨系大姊大」，闆妹直播賣貨都有上萬則留言、分享，雖然跟丟丟妹銷售領域不同，但她自豪以女性直播主來說，「丟丟妹第一名，那我就是第二名」，話鋒一轉，又說「她應該表面上贏我啦」，以營業額來說，很少人能超越自己，嗆聲意味濃厚，還要老公拿出「401財務報表」，不小心緊張口誤說成「104報表」。





「會罵人的直播比較有真實感」，她笑說自己講話直率，也會撂髒話，走親民路線，但比較像姐妹間互動的開玩笑，跟丟丟妹海派的江湖氣口不同，更坦言很多藝人銷售方式有明星包袱，只能算是「團媽」，不能歸類為直播主等級，她親自示範不同說髒話方式，結果整段都消音，綜藝效果十足。闆妹還說能幫小S生日要到頂流韓星GD的祝福影片，顯示其背後廣大人脈。





▲天后闆妹家中豪宅裝潢奢華。（圖／翻攝天后闆妹FB）

▲天后闆妹曝光家中豪宅裝潢設計。（圖／翻攝天后闆妹FB）

不過，節目播出後，有粉絲誇她一步一腳印拚出來，值得他人學習，而且禮物真抽真送非常大方；也有網友覺得內容誇大，嗆聲「這麼賺，國稅局別睡了，該出動查稅了」、「6億要交多少稅，國稅局在睡覺嗎查一下」、「弱弱問，啊不就暴利嗎？！」、「我老婆買很多，還加入經銷，問題一堆」，釣出天后闆妹親自回覆留言「合法發票哦」。



