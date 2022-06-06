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中二戰延燒？顏寬恒爆「塑膠布充當防護」　中榮：非事實

▲顏寬恒臉書秀出照片，指控台中榮總以「一塊塑膠布充當防護」，感控嚴重失能」。（圖／顏寬恒臉書，2022.06.06）
▲顏寬恒臉書秀出照片，指控台中榮總以「一塊塑膠布充當防護」，感控嚴重失能」。（圖／顏寬恒臉書，2022.06.06）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-06 21:06:452022-06-06 21:41:30

今年初中二立委補選戰火恩怨難了，延燒到年底台中市長選舉？前基進黨立委陳柏惟日前二度指控市長盧秀燕，兒童疫苗打太慢、快篩劑貼自己的姓名，今天換前國民黨立委顏寬恒在臉書爆料，指承接中央公園大型給藥站、兒童疫苗接種站業務的台中榮總，在院內徵用泌尿科病房當負壓隔離病房，卻是以「一塊塑膠布充當防護」，感控嚴重失能；行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌這些來視察的高官，只會犧牲醫護建立自己聲望。台中榮總則以新聞稿澄清，指臉書照片的塑膠幃幕，是掛在潔淨區做為分流指引，顏寬恒的指控皆非事實。

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行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌端午節（3日）到台中科博館，視察中榮負責的兒童疫苗大型接種站，對於台中兒童疫苗之亂，蘇貞昌雖以「防疫很難做到100分、彼此瞭解就好」試圖止戰，但藍綠雙方仍怨憤滿點，餘火難消。顏寬恒今（6日）也加入戰局，下午在臉書寫著「當這些高官忙著走馬看花，讓基層疲於應付增加負擔時，卻渾然不知中榮的醫護們，正為了滿足他們的政策與績效，冒著自己的生命危險在惡劣的環境中照顧病人。」

▲顏寬恒在臉書發千字文，指控台中榮總苛待醫護、防疫不落實。（圖／顏寬恒臉書，2022.06.06）
▲顏寬恒在臉書發千字文，指控台中榮總苛待醫護、防疫不落實。（圖／顏寬恒臉書，2022.06.06）
顏寬恒在這篇千字文裡爆料說，為了配合中央「北病南送」的政策，中榮將許多病房改建為專責病房，收容全台確診病患，疫情指揮中心號稱中榮增設不少負壓隔離病房，提供醫護專屬用餐區與安全空間。但「實情往往是殘酷的」。

顏寬恒以他接到醫護陳情的82病房為例，原泌尿科病房被改制為專責病房，卻沒中央號稱的負壓隔離，更無安全更衣、用餐空間，已經開始收容時，「唯一有的就是一塊塑膠布充當防護」。他說之後加裝玻璃門更是適得其反，大量汙染空氣由病房往走廊輸送，成了「正壓病房」。其他院內同仁不知82病房已改為專責病房，仍從同一電梯口頻繁進出，甚至走入高風險的工作區，感控機制嚴重失能。

▲行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌端午節視察中榮負責的兒童疫苗大型接種站，由院長陳適安（左一）等人陪同。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.06）
▲行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌端午節視察中榮負責的兒童疫苗大型接種站，由院長陳適安（左一）等人陪同。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.06）
顏寬恒並指控中榮「達護病比才補貼，醫護人員成業務」、「用基層生命安全換業績，醫護人員淚控有家不敢歸」，蘇貞昌、蔡其昌卻只會作秀視察、增加醫療人員負擔，完全聽不見基層心聲，連醫師出身的民進黨立委林靜儀也完全不聞不問，只會關心蔡其昌的選情，執政黨將自己的成就，建立在醫護人員犧牲自己的健康與家庭之上。

稍後台中榮總發佈新聞稿澄清，指顏寬恒臉書照片的塑膠幃幕，是在潔淨區做為人員動線分流指引、避免人員誤入感染管制區，而非文中所言，以「一塊塑膠布充當防護」。

台中榮總表示，根據中央疫情指揮中心規範「專責病房不需負壓隔離病房」， 中榮專責病房的設施及動線規劃，均經過感染管制中心縝密評估而設立。且調用另一潔淨區6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如果醫護同仁不想返家，醫院也免費提供6間（12床）招待所供住宿，所有生活用品及飲食都免費提供。

榮總說，徵用82病房當專責病房，早在去年疫情發生時即已規劃，在院內感控會議以及全院醫療行政單位都宣導多次。防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比.，臉書所言皆非事實。

▲林靜儀在臉書秀出今年一月防疫指揮中心的圖卡，狠狠打臉顏寬恒。（圖／林靜儀臉書，2022.06.06）
▲林靜儀在臉書秀出今年一月防疫指揮中心的圖卡，狠狠打臉顏寬恒。（圖／林靜儀臉書，2022.06.06）
林靜儀也在臉書貼出5個月前的宣導圖卡打臉，指「專責病房不需負壓隔離病房」的政策早在今年1月6日就公告了」，且現在omicron 已經跟2021年的delta突變株作為有所不同，未來醫療因應要以保持人力、持續防疫物資供應充足、保持平常心、逐步降低防疫措施規格的模式，走一段衝擊較小、時間較長的持久戰。

她不忘酸顏寬恒「至於政治人物搞不清楚防疫措施已改變，看到黑影就開槍，結果根本連查證現行政策都沒有的基本功不足，就不予回應了。」

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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