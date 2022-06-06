中二戰延燒？顏寬恒爆「塑膠布充當防護」　中榮：非事實

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顏寬恒在這篇千字文裡爆料說，為了配合中央「北病南送」的政策，中榮將許多病房改建為專責病房，收容全台確診病患，疫情指揮中心號稱中榮增設不少負壓隔離病房，提供醫護專屬用餐區與安全空間。但「實情往往是殘酷的」。
顏寬恒以他接到醫護陳情的82病房為例，原泌尿科病房被改制為專責病房，卻沒中央號稱的負壓隔離，更無安全更衣、用餐空間，已經開始收容時，「唯一有的就是一塊塑膠布充當防護」。他說之後加裝玻璃門更是適得其反，大量汙染空氣由病房往走廊輸送，成了「正壓病房」。其他院內同仁不知82病房已改為專責病房，仍從同一電梯口頻繁進出，甚至走入高風險的工作區，感控機制嚴重失能。
顏寬恒並指控中榮「達護病比才補貼，醫護人員成業務」、「用基層生命安全換業績，醫護人員淚控有家不敢歸」，蘇貞昌、蔡其昌卻只會作秀視察、增加醫療人員負擔，完全聽不見基層心聲，連醫師出身的民進黨立委林靜儀也完全不聞不問，只會關心蔡其昌的選情，執政黨將自己的成就，建立在醫護人員犧牲自己的健康與家庭之上。
稍後台中榮總發佈新聞稿澄清，指顏寬恒臉書照片的塑膠幃幕，是在潔淨區做為人員動線分流指引、避免人員誤入感染管制區，而非文中所言，以「一塊塑膠布充當防護」。
台中榮總表示，根據中央疫情指揮中心規範「專責病房不需負壓隔離病房」， 中榮專責病房的設施及動線規劃，均經過感染管制中心縝密評估而設立。且調用另一潔淨區6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如果醫護同仁不想返家，醫院也免費提供6間（12床）招待所供住宿，所有生活用品及飲食都免費提供。
榮總說，徵用82病房當專責病房，早在去年疫情發生時即已規劃，在院內感控會議以及全院醫療行政單位都宣導多次。防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比.，臉書所言皆非事實。
林靜儀也在臉書貼出5個月前的宣導圖卡打臉，指「專責病房不需負壓隔離病房」的政策早在今年1月6日就公告了」，且現在omicron 已經跟2021年的delta突變株作為有所不同，未來醫療因應要以保持人力、持續防疫物資供應充足、保持平常心、逐步降低防疫措施規格的模式，走一段衝擊較小、時間較長的持久戰。
她不忘酸顏寬恒「至於政治人物搞不清楚防疫措施已改變，看到黑影就開槍，結果根本連查證現行政策都沒有的基本功不足，就不予回應了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。