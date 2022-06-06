3X3.EXE聯盟開打　臺北天淨、高雄台塑公司獲單站冠軍。

由Absolute3X3在臺主導的3X3.EXE聯盟賽，今年舉辦邁入第3年，2022年賽事4日在臺中市政府廣場火熱開打，北、南區合計13支隊伍大會師，還有網路紅人「噠噠噠」冠杰親臨現場，歷經8小時的場場熱戰，最終由臺北天淨、高雄台塑公司抱走單站冠軍。





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