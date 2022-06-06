3X3.EXE聯盟開打　臺北天淨、高雄台塑公司獲單站冠軍。

由Absolute3X3在臺主導的3X3.EXE聯盟賽，今年舉辦邁入第3年，2022年賽事4日在臺中市政府廣場火熱開打，北、南區合計13支隊伍大會師，還有網路紅人「噠噠噠」冠杰親臨現場，歷經8小時的場場熱戰，最終由臺北天淨、高雄台塑公司抱走單站冠軍。
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今年開幕戰再回到臺中舉行，並由臺中市政府運動局長李昱叡為比賽揭開序幕，李昱叡感謝Absolute 3X3到臺中籌辦賽事，帶動籃球運動熱潮，並與市府攜手合作，讓賽事在臺中街頭精彩呈現，提供來自各地的3X3高手一個舞台展現身手，同時打造酷運動酷城市。
聯盟也表示從聯盟在台灣成立的第一年就受到台中市政府盧秀燕市長的大力支持，才能發展到第三年發光發熱的機會，所以今年開幕戰也特地選在台中市政府舉行，響應台中市府及運動局的酷運動、酷城市，也希望能跟台中市府有機會將台中打造成三對三的聖地。
今年賽事共有北區男子組6隊、南區男子組7隊，將進行17回合的比賽，包括龜山SHOP.COM、臺北密米爾設計、彰化青年、高雄肯塔基美語、高雄鍊金術師都是初亮相的生力軍，讓賽事更添可看性。
開幕戰北區賽事由臺北天淨、新北FOOTER兩支「熟面孔」脫穎而出晉級決賽，臺北天淨靠火燙的外線手感一路過關，冠軍戰再由射手陳韋名領軍，以21:12擊敗新北FOOTER，帶走2022年第一座單站冠軍，陳韋名獲得MVP。
南區賽事同樣激烈，去年臺灣區總冠軍高雄富明國際xTGF，今年更名為高雄台塑再戰，首站以奪冠原班人馬出擊（劉丁維、劉衍謙、林金榜、張學坤），一路殺進冠軍賽，碰上本季新加入、來勢洶洶的彰化青年（蔣浩偉、李沛澄、沈睿洋），靠著豐富的經驗取勝，以21:10帶走單站冠軍，MVP則由林金榜拿下。
場上比賽精彩，場邊也十分有看頭，網路紅人「噠噠噠」冠杰繼2019年臺中站賽事後再度現身，並在表演賽上場秀一手「噠噠噠」的籃球腳步，受到高度關注。
本賽事最終站將於9月10日及11日進行，連續三年在臺中火車站前廣場大平台舉行，該場地也獲選3X3.EXE PREMIER公布之2020年「年度最佳場地獎」。所有賽事將同步於3X3.EXE PREMIER的Youtube頻道提供全程網路直播，歡迎全國各地喜愛籃球的朋友免費到場觀賽。