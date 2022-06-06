展現ESG決心 ANA推出永續發展特別塗裝787客機
日本最大且連續9年榮獲五星評價的全日空（ANA）今（6）日宣布，將推出全新波音787ANA Future Promise(AFP) 永續發展特別塗裝客機。ANA表示，AFP永續發展計畫已推出一年，主要推廣永續發展和減少二氧化碳的排放，承諾不論於環境、社會責任和公司管理上，都將持續積極落實永續發展的理念。
ANA總經理井上慎一表示，永續發展是集團經營的核心原則，AFP傳達出對社會責任、環境發展的目標及承諾，很高興旅客也能參與其中，更透過AFP永續發展波音787特別塗裝飛機，提高對此措施的認知與了解，是我們航空公司及全球旅客重要的里程碑。
AFP永續發展的特別塗裝飛機預計將於今年秋季上線，展現品牌的永續發展理念融入服務以及產品中的努力。為了表達環境及永續發展的理念，ANA將兩架波音787飛機以「水與綠色」為設計主題進行特別塗裝，且預計分別營運於日本國內線及國際線，於機內服務項目、機內用品和機上餐點推廣「Reduce減量、Reuse再利用、Recycle回收」的3R目標。
此外，將與經營永續產品和服務的各種產業、企業夥伴合作，並利用回收製作機上餐過程中產生的廚餘，堆肥、栽培種植成食材，擴大機上餐點的菜單，再進一步推動利用回收物品的產品研發，擴大提升回收再利用的商品販賣。
ANA表示，集團的中長期環境目標，計劃於2050年實現飛機營運中的二氧化碳排放量為零，將持續與旅客和合作夥伴合作，進而推動ESG以致力於實現永續發展的目標。