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楊丞琳突問：伴侶要親友認同嗎？網質疑離婚　她回了4字

▲楊丞琳（左）分享感情觀獲讚賞。（圖／楊丞琳IG）
▲楊丞琳（左）分享感情觀獲讚賞。（圖／楊丞琳IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-06 21:36:27

楊丞琳跟李榮浩2019年結婚，2人數次於網路放閃，4日楊丞琳生日時，李榮浩按時祝福老婆生日快樂，好感情依舊。楊丞琳今（6日）突然發問「我的另一半需要得到親朋好友的認同嗎」，卻有網友質疑留言「離了？」楊丞琳霸氣回應：「有事嗎你。」闢謠婚變傳言。

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楊丞琳對於「另一半需不需要得到親朋好友認同」突出見解，她說：「我相信每個人都渴望被祝福，如果親朋好友對你、妳的另一半有意見，甚至不想跟他、她互動，這確實是一件很慘的事…我遇過一些人，他們為了愛情，選擇封鎖自己的人生，因為親朋好友不認同他們的另一半，他們乾脆進入另一個人的人生，與他、她共享他、她的親朋好友，這樣就不存在另一半不被認同的問題了。」

▲▼楊丞琳發文，遭網友酸言。（圖／楊丞琳微博）
▲▼楊丞琳發文，遭網友酸言。（圖／楊丞琳微博）
▲▼楊丞琳發文，遭網友酸言。（圖／楊丞琳微博）
 
楊丞琳認為上述做法或許是一種方法，但不適合每個人，「當有一天，萬一萬一這個另一半與你、妳分開，那你、妳要怎麼沒有矛盾的回到以前的生活？況且，有自己的朋友不是很好嗎？為什麼在有了愛情之後，要放棄自己的家人和朋友？我相信，只要你、妳的對象真的夠好，其他人也不至於莫名奇妙不認同他、她。或是他、她可能確實沒有到非常好，那麼我相信隨著時間相處，還是有機會改變親朋好友們的看法。總而言之，千萬不要為了愛情，放棄你、妳原有的家人和朋友，否則有天你、妳會發現，這樣做是不值得的。」

楊丞琳的貼文引來不少人認同，亦有為此受傷的網友留言，楊丞琳親民回覆安慰粉絲，豈料卻有人提出質疑，誤會他跟李榮浩離婚，表示「離了？」、「是暗示什麼嗎？不會吧....」楊丞琳也親自回覆酸言，表示：「有事嗎你。」同時要對方去看6月1日的貼文。

▲楊丞琳38歲生日，老公李榮浩準時送上祝福。（圖／翻攝楊丞琳、李榮浩微博）
▲楊丞琳38歲生日，老公李榮浩準時送上祝福。（圖／楊丞琳、李榮浩微博）

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