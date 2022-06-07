吳宗憲爆引退？放話1年後轉行　「給再多錢也不幹」

綜藝天王吳宗憲日前和浪LIVE合作舉辦「最強帶貨王」比賽，出席頒獎給比賽優勝直播主，以前輩之姿鼓勵後進。曾在中油領過25元工讀時薪，吳宗憲15歲就進入演藝圈，當時沒想到一做就是一輩子，不過他也自豪地說，靠著強悍、勇敢、努力等特質和堅持，曾經是台灣演藝圈條件最差的他，最終成為混得最好的那一個，勉勵直播主們勇往直前。

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▲吳宗憲出席「最強帶貨王」比賽頒獎典禮，大方分享在演藝圈、商場兩得意的成功心法。（圖／浪LIVE提供）

近幾年積極經營商業版圖有成的他，去年旗下健康產品勇奪「國家品牌玉山獎」，驕傲地說：「連我自己都崇拜我自己！」他說自己好動靜不下來，醉心於研發新產品，做別人想不到的東西，生命中沒有完成不了的事，只要想做就能做到，全憑一個信念。憲哥還強調，再做一年綜藝節目他就要說再見，全心投入經商：「給再多錢老子也不幹！」他要去做更多特別的產品，做更有意義的事。

▲吳宗憲親自替「最強帶貨王」比賽頒獎，左為冠軍直播主混血文文。（圖／浪LIVE提供）

憲哥與成績優異的直播主群相見歡，分享在演藝圈、商場兩得意的成功心法，他一出場就說，原本某名校EMBA課程在同一天邀請他前往演講，他果斷婉拒不甩上市櫃老闆們，堅持出席浪LIVE活動，讓台下直播主們一陣感動。誰知調皮的他馬上接著說：「至少畫面看起來很美好嘛！哪個產業可以這麼漂亮的？」引起現場一陣大笑。

他自豪地說主持時從未講過相同的笑話，打趣表示「當直播主最痛苦的就是煩惱今天要聊什麼」，讓台下直播主們點頭如搗蒜。他有時候上線看直播，非常了解直播主工作的挑戰。

▲吳宗憲邊介紹產品邊技癢大秀歌藝，和直播主一隻魚（右）合唱。（圖／浪LIVE提供）