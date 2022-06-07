50萬人搶看！蔡淑臻肉體交纏朱軒洋　網驚呼：公視能播嗎

蔡淑臻、朱軒洋主演的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，上週播出大結局，最後兩集超過74萬人觀賞，網友紛紛留言讚嘆「這個結局我可以」、「很感人很溫暖」、「收的很好！都有交代後續，重點趙醫師有露臉！」最讓人驚喜的是官方正式宣布籌備第二季，導演賴孟傑特別感謝大家的喜愛：「這是一部很吃頻率的戲，謝謝大家對胡鬧的地方很包容，第二季我們會努力的往下去做。」





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▲蔡淑臻、朱軒洋在廚房的泡麵之吻相當唯美。（圖／公共電視提供）

男女主角感情戲高潮迭起、動人心弦，蔡淑臻和朱軒洋從廚房的「泡麵之吻」，到醫院值班室的唯美情慾戲，收視率突破2.30，成為完結篇的收視最高峰，近50萬人同時觀看。蔡淑臻坦言「拍攝當天兩人其實剉的要命！」他們先是一起戴同一副耳機聽音樂培養感情，沒想到還是頻頻卡關，導演不停喊卡說「我沒有感覺」，後來只好暫停，兩人再次聊天培養感情才漸入佳境，蔡淑臻說：「雖然以前拍過床戲，但真的投入感情有吻戲、有情感交流卻是第一次。」網友大讚誠意十足的情慾戲，連許乃涵都不禁問：「公視尺度可以這麼大嗎？」





▲蔡淑臻和朱軒洋床上道別戲，惹哭一票觀眾。（圖／公共電視提供）

蔡淑臻分享當天在彩排的時候，投入角色中的朱軒洋兩頰早已掛淚，情緒也感染現場攝影師都忍不住噴淚。蔡淑臻直播時爆料：「那一顆鏡頭真的讓人很心疼想抱抱他，沒想到太進入狀況把整個胸部都壓在他臉上。」海裕芬更爆笑形容像在「親餵」，導演表示「怕觀眾分心」後來才選用第二顆鏡頭。小劉醫師也坦言自己「後面才發現男主角情緒激昂，前面眼睛都在盯其他部分！」杜姸更是大讚朱軒洋「眼前有身材這麼好的女子（蔡淑臻），劇中的哭戲情緒還發揮的那麼好！」網友也狂刷留言表示「大家都想被安慰了拉！」、「這樣不分心太難了」、「都不知道要看哪裡了！」





▲蔡淑臻、朱軒洋劇中姐弟戀有個完美結局。（圖／公共電視提供）

話題十足的家明醫師終於在最後一集公開真面目，由撩妹網紅波特王飾演，謎底揭曉的同時，每個直播聊天室都嗨翻「終於露臉了」、「真的是波特王！」由於家明醫師大部分片段都沒露臉，所以波特王花最多時間都是在配音，劇中對戲最多的蘇瀅就直呼「跟家明醫師對戲最難」，因為他的聲音是後配，現場必須發揮極大的想像力。





▲《暴走女外科》裡的家明醫師真面目終於揭曉，由網紅波特王飾演。（圖／公共電視提供）

波特王坦言：「因為前面都不露臉的關係，想說應該也不會有人認出我來。殊不知開播第一天，我就看到網路上有人在猜是不是我，還有人跑來私訊問我！」隨著完結篇的播出，他也鬆了一口氣「終於可以說了，是我沒錯！但網友們也真的是太強了吧！很佩服大家的觀察力。」波特王特別感謝導演的邀約：「不露臉的設定我當時看腳本就覺得很有趣，導演留彩蛋跟觀眾互動的小巧思很棒！」





▲《村裡來了個暴走女外科》宣布將拍攝第二季。（圖／公共電視提供）

《女外科》在喜劇包裝下細膩刻畫台灣醫療現況、點出許多醫療議題，原著作者小劉醫師看完全劇十集後也大讚「超呼原先期待的感動！」演員們及導演賴孟傑、原著作者小劉醫師昨晚上線直播感謝觀眾一路以來的支持，導演感性說到：「希望這齣戲劇後，會有更多人想走外科！」湯志偉說：「現在疫情期間這部戲來的正是時候，希望能影響許多人。」楊麗音期待播出後大家能關心醫護的問題：「當初看到醫院場景就感受到大家是來真的，每一個環節都很用心」小劉醫師更是哽咽表示因為這齣劇讓大眾關注到現在醫療狀況，蔡淑臻特別感謝小劉醫師：「一切的緣起都是因為你，沒有你的故事就什麼都沒了，這過程對我來說意義很重大，也很美好！」



