樂趣升級，Bentley新款Continental GT S與Continental GTC S亮相

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新款Continental GT S與敞篷的Continental GTC S，專注營造駕控樂趣，並在外觀設計、內裝配置與動態系統均進行了優化。動力系統部分，新款Continental GT S與Continental GTC S搭載動力強勁、加速流暢和經過輕量化設計的4.0升V8引擎，擁有550hp最大馬力與770Nm最大扭力，0-100km/h加速成績為4.0秒，兩款車都標配了新開發的運動型排氣系統，可完全釋放V8引擎獨有的聲浪效果。
新款Continental GT S與Continental GTC S亦配Bentley動態駕駛系統（Bentley Dynamic Ride），導入該品牌首創的48V主動防側傾控制系統，電子防傾桿可在0.3秒的時間產生1,300Nm的扭力，以抵銷車輛高速過彎時的側傾力量，最大程度地減小車身側傾，當處於巡航狀態時，系統可消弭左右側車輪聯動，提升乘坐舒適度。
外觀部分，新款Continental GT S與Continental GTC S導入了更多的黑色元素，包括：水箱護罩、頭尾燈飾框、車側下散熱孔、車側飾條、後保桿飾條、排氣管飾框與排氣尾管等都採亮黑色處理，另在前葉子鈑上嵌有「黑底S」銘牌，以示身分，亮黑色套件讓Continental GT S與Continental GTC S無論選擇何種車色，都可以有極高的辨識度。同時，S版車型配置一款全新的22英寸輪圈，其採用 “Y”字形五輻設計，擁有亮黑噴漆和淺布羅德蓋棕啞光（Pale Brodgar Satin）表面兩種外觀塗裝款式可供選擇。車輪內側的紅色卡鉗清晰可見，極具反差感的色彩更加突顯運動風範。
S版車型還擁有專屬的21英寸三輻輪圈選擇。其外觀採用由亮黑表面與銀色車削加工表面相結合的獨特工藝打造。
進入車內，新款Continental GT S與Continental GTC S導入專屬的雙色配色方案，在帶來視覺衝擊的同時，彰顯鮮明的運動感，與外觀設計相得益彰。在包括：方向盤、排檔桿、座墊和座椅靠背均以仿麂皮質感的Dinamica超細纖維材質包覆，為追求運動格調的賓利客戶帶來更好的駕駛體驗，另在座墊、車門內飾、儀錶板以及中控台周圍則選用皮革材質打造。皮革結合Dinamica材質，為座艙帶來兼具光滑與柔軟的精妙觸感。
儀錶設計延續運動風格，採用與 Continental GT Speed車型相同的裝飾圖案，座椅採S版車型專屬設計，並可選配品牌標誌性的絎縫工藝。所有座椅頭枕上均飾以「S」字樣的刺繡圖案，車主也可以免費將其替換為Bentley的雙翼徽飾刺繡。手套箱上緣和Bentley自發光迎賓踏板鑲嵌有「S」字樣的金屬徽章，取代了原有的Bentley汽車徽飾，營造S版車型的專屬氛圍。
新款Continental GT S與Continental GTC S融合出眾的設計，兼具駕駛性能和靈活操控性。對於那些渴望擁有一台性能強勁、個性十足座駕的客戶，S版車型無疑是理想的選擇。