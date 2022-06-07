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限量800輛的Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition也太香了吧

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-07 00:25:20

Hyundai近日推出限量800輛的i30 N Drive-N Limited Edition，與一般i30 N相比i30 N Drive-N Limited Edition於內外觀則有專屬設計，雖然動力維持不變，但整體所營造的氛圍卻散發強烈性能氣息。

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Hyundai近日推出i30 N Drive-N Limited Edition，在外觀上i30 N Drive-N Limited Edition僅有黑珍珠與寧靜白珍珠車色，而於前後保險桿與側裙等輔以紅色飾條，輪圈則改為19吋古銅色鍛造樣式，另外葉子板處亦附有Drive-N Limited字樣銘牌及Hyundai位於紐柏林測試中心的坐標位置。

前後保險桿與側裙等輔以紅色飾條。
前後保險桿與側裙等輔以紅色飾條。
葉子板處附有Drive-N Limited字樣及Hyundai位於紐柏林測試中心坐標位置的銘牌。
葉子板處附有Drive-N Limited字樣及Hyundai位於紐柏林測試中心坐標位置的銘牌。
配置19吋古銅色鍛造輪圈。
配置19吋古銅色鍛造輪圈。
內裝方面在基於i30 N格局下，於方向盤、排檔桿、跑車座椅、中央扶手等輔以紅色縫線，另外也換上紅色安全帶，方向盤亦改採Alcantara材質包覆。除此之外i30 N Drive-N Limited Edition還配有專屬腳踏墊，充電孔處也附有限量及Drive-N Limited字樣銘牌彰顯身分。除透過紅色員素營造氛圍，i30 N Drive-N Limited Edition也配備i30 N所沒有的BCCA盲點防撞輔助與RCA後方防撞輔助等系統。動力部分i30 N Drive-N Limited Edition並未額外進行調校，維持在Performance Package套件加持下具有280hp/39.2kgm最大動力輸出。

i30 N Drive-N Limited Edition僅限量800輛，其中545輛提供歐洲市場，澳洲則獲得180輛配額，剩餘75輛則提供給英國。

方向盤、排檔桿、座椅、中央扶手等注入紅色縫線。
方向盤、排檔桿、座椅、中央扶手等注入紅色縫線。
i30 N Drive-N Limited Edition動力具有280hp/39.2kgm最大輸出。
i30 N Drive-N Limited Edition動力具有280hp/39.2kgm最大輸出。
充電孔處也附有專屬銘牌。
充電孔處也附有專屬銘牌。

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