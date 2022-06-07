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iOS 16新功能網酸「安卓機？」　神機iPhone 6S、7掰掰了

▲iOS 16正式亮相，卻被網友認為有Android 的影子在。(圖／翻攝Apple直播發表會)
▲iOS 16正式亮相，卻被網友認為有Android 的影子在。(圖／翻攝Apple直播發表會)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-07 07:45:33

Apple於今(7)凌晨揭開年度WWDC 2022開發者大會序幕，備受期待的iOS 16如期登場，預計在今年秋天開放更新，雖然帶來了更多的功能。但新作業系統最低的裝置限制為iPhone 8與後續機種，這意味著不只一代神機iPhone 6s退出江湖，iPhone 7也跟著成為歷史！而這次Apple官方在將近2小時的發表會裡，介紹iOS 16就花了38分鐘，其中第一個介紹的功能為「鎖定畫面」，可以加入小工具，例如行事曆、天氣、時間、日期、電池電量、鬧鐘、時區和「活動記錄」的圓圈。官方號稱是歷來最大幅度更新，但其實網友不太滿買單，直接嗆聲問：「這是安卓嗎？」、「地球桌面好安卓」、「aka安卓機」。部分網友看到輕掃桌面可使用不同頁面，長按可以換功能，有一種似曾相見的Fu，也忍不住留言：「Apple watch手機化嗎？」、「是Apple Watch嗎？」

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官方也的確做出說明證實，螢幕鎖定畫面的設計概念就是來自至於Apple Watch。但還有果粉力挺認為：「一樣的東西，蘋果就是比Android 有質感很多。」

▲iOS 16(圖/官方提供)
▲iOS 16公布，遭網友酸「好像安卓機」！(圖/官方提供)
14項必須要關注的iOS16功能更新

  1. 鎖定畫面：靈感來自 Apple Watch ，可以加入小工具，例如行事曆、天氣、時間、日期、電池電量、鬧鐘、時區和「活動記錄」的圓圈進度。桌面圖片可以隨意改變樣式。
  2. 通知：經過重新設計，改為從底部向上展開，確保使用者能清楚地看到個人化的鎖定畫面。
  3. 專注模式：現已和「鎖定畫面」連結，讓使用者可以為特定「專注模式」綁定「鎖定畫面」背景圖片和小工具。只要滑到相應的「鎖定畫面」，使用者即可開啟「專注模式」，過濾條件下可以設定「行事曆」、「郵件」、「訊息」和 Safari 等 app 將只能顯示與使用者專注活動相關的內容。
  4. iCloud 共享的圖庫：最多六位使用者。 使用者可以選擇從自己的圖庫中共享現有照片，或根據開始日期或照片人物共享照片。使用者也可以透過「相機」 中新的開關設置，選擇將照片自動傳送到「共享的圖庫」中。
  5. 訊息：使用者將能編輯或收回最近傳送的訊息、重新恢復近期刪除的訊息，並將對話標示為未讀，以便之後再回頭讀取。
  6. 郵件：可以為郵件排程能在郵件送達收件者信箱前的一小段時間內取消傳送。會偵測是否忘了附加檔案等。使用者也可以選擇利用 Remind Later 功能，於任何日期和時間重新顯示一則訊息，而 Follow Up 建議自動提醒使用者追蹤。
  7. 原況文字與圖像查詢強化：此項功能也將適用於影片，「原況文字」新增讓使用者得以快速轉換匯率、翻譯文字等功能。「圖像查詢」讓照片能做得更多，新功能讓使用者可以長按圖片裡的主題，即可將其從背景中提取出來，放到「訊息」等 app 中。
  8. Apple 地圖：將推出多停靠站路線規劃功能，讓使用者可以事先規劃多達 15 個停靠站。
  9. 聽寫：使用者可以用鍵盤打字、輕點文字輸入格、移動游標，並插入 QuickType 建議，而無須中斷「聽寫」功能。此外，「聽寫」也具備自動標點符號和表情符號口令。
  10. 健身：就算沒有 Apple Watch，也能追蹤健身目標。iPhone 的動作感測器可為第三方 app 追蹤步數、距離、爬樓梯段數和健身訓練。
  11. 健康app： 新增「用藥」功能，讓使用者可以輕鬆建立及管理藥物清單、設定排程和提醒，並追蹤他們的藥物、維他命或營養補充品。
  12. 個人化的空間音訊：聽眾可以使用 iPhone 上的「原深感測」相機，為空間音訊創建個人化設置，帶來專屬自己的聆聽體驗。
  13. 全新隱私工具 Safety Check：可快速刪除所有已經授予他人的存取權限。
  14. 助使用的更新包含「門偵測」：可讓全盲或低視能的使用者，能在 iPhone 的協助下順利完成抵達目的地前的最後幾步路。
部分功能獲得網友好評：「專注其實很好用，我會把工作要用的都塞在工作主畫面裡。」、「Live text in video 很讚！！終於不用截圖了。」

▲iOS 16可以即時互動。(圖／官方提供)
▲iOS 16可以即時互動。(圖／官方提供)

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