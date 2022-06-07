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風向變了？北京教授質疑防疫、常態檢測亂象　引發熱議

▲常態化核酸檢測已成為中國人民的日常。（圖／美聯社／達志影像）
▲常態化核酸檢測已成為中國人民的日常。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-07 08:29:29

新冠疫情持續，新型變種病毒不斷出現，讓中國的清零政策面臨嚴峻挑戰，民怨沸騰，中國國務院並於5日宣布防疫「九不准」，嚴禁各地防疫方面採取「一刀切」和「層層加碼」等現象，被視為對地方官員政策執行過當的糾正；與此同時，中國政法大學教授趙宏就常態化核酸檢測等爭議發表的1篇文章，也在網上引起討論。

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綜合《自由亞洲電台》等媒體報導，趙宏這篇題為《法治的細節─關於常態化核酸檢測的法律問題》的文章，5日傍晚發表後一度躍上熱搜榜，她在文章中提到，有地方政府採取直接強制的嚴苛方式，比如吉林四平的居民，因錯過第25輪核酸，而被要求補繳前24輪費用，並處以行政拘留，還被納入失信人員名單公開曝光，這種將所有違反當地疫情防控指令都視為「拒不執行人民政府在緊急狀態情況下依法發布的決定、命令」，實則是對《治安管理處罰法》第50條的擴張解釋和過度適用。

趙宏指出，「緊急狀態」是非常法律狀態中的極端事例，會對一國的政治、經濟和個人權利產生極大影響，只有不得已才會採取，地方政府無權擅自宣布該地進入緊急狀態，若依此理，很多地方政府的規定根本無法適用《治安管理處罰法》第50條的相關條例。

趙宏認為，疫情防控期間，個人為公衛目的積極配合政府，不代表政府就可以隨意啟動嚴苛的懲戒機制，簡單粗暴的防控政策不僅於法無據，還會激發起人民的反感和抵觸，也根本無助於實現《傳染病防治法》所設定的「依靠科學、依靠群眾」目的。

趙宏也提到，常態化核酸檢測帶來的法律風險不少，首先是政府耗費的經濟和人力成本巨大，預算卻處於黑箱之中讓公眾難以監督；其次是因巨大的市場規模和利益驅使導致的造假事件頻傳；最後則是常態化核酸檢測對人民造成的沉重負累，政府為推行也須付出高昂執法成本，以上種種問題都應促使思考，如何科學確定檢測頻次和篩查範圍，而不致使核酸檢測經由常態化，滑向「資源浪費、收效甚微的過度化」。

值得注意的是，這篇文章公開質疑中國多地的疫情防控政策，卻能在媒體公開發表，加上防疫「九不准」也在同天宣布，也同樣登上新聞熱搜，引發中國民間聯想，即北京未來防疫政策是否將有所變動，又或只是北京中央諉過於地方，而採取的手段之一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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